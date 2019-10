"Boss, bine ca mi-ai luat-o de pe cap!" Replica fabuloasa a lui Maxi Lopez dupa ani in care nu a vorbit cu Icardi, cel care i-a furat sotia!

Mauro Icardi si Maxi Lopez au fost buni prieteni. Asta pana cand primul dintre ei a avut o aventura cu sotia tovarasului sau. Ulterior, Wanda Nara l-a parasit pe Lopez pentru Icardi.

Maxi Lopez, Mauro Icardi si Wanda Nara au fost implicati intr-un triunghi amoros care a facut inconjurul presei internationale. Icardi a furat-o pe Wanda din bratele lui Maxi Lopez. Icardi are 26 de ani, iar Wanda 32. Maxi Lopez are 35 de ani acum si si-a refacut viata alaturi de o alta femeie.

Maxi Lopez, mesaj pentru Icardi: "Bine ca mi-a luat-o de pe cap"

Maxi Lopez a vorbit pentru prima data despre acest subiect. El a afirmat la FM Club Octubre ca este din nou fericit.

"Nu am nicio problema cu nimeni. Ii multumesc lui Icardi ca mi-a luat-o de pe cap. Ca fiinta umana, tot ce vreau este sa gasesc o cale sa-mi fac copiii fericiti, acesta este singurul obiectiv pe care il am. In ceea ce priveste restul, este ceva de domeniul trecutului. Am intors pagina in urma cu ceva timp si nu ma mai afecteaza in niciun fel", a spus Lopez, care joaca acum la Crotone.

Maxi Lopez si Wanda Nara au avut o relatie de 5 ani, din care au rezultat 3 copii: Gaston (10 ani), Constantino (8 ani) si Benedicto (7 ani). Ea este casatorita cu Icardi tot de 5 ani.

