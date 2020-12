EXCLUSIV | Cati bani a investit Pablo Cortacero la Dinamo si ce urmeaza pentru club! "Exista o singura varianta" 

Radu Birlica a anuntat la Pro X ce urmeaza sa se intample la Dinamo in urmatoarea perioada.

Directorul de marketing al lui clubului a vorbit despre sedinta programata pe 21 decembrie, cand Pablo Cortacero ar trebui sa faca o majorare de capital cu 5 milioane de euro.

Birlica a dezvaluit si ce suma de bani a investit spaniolul pana acum la club si unde au ajuns acei bani.

"Am tot zis-o, am asteptat si am fost creduli. Am asteptat banii promisi chiar si vineri, inainte de meci. Am tot primit SMS-uri ca vin banii maine, poimaine, dar nu au venit.

Pe 21 decembrie, actionarul majoritar a transmis ca vrea sa faca o majorare de capital de 5 milioane de euro. Este foarte important daca acea sedinta se va tine si daca va veni cu banii. Sunt doua variante. Daca nu vine cu banii, Cortacero va trebui sa dea actiunile suporterilor sau sa existe o cale de negociere cu ei pentru preluarea actiunilor.

Daca va veni cu banii, este alta discutie. Nimeni nu mai crede, insa, ca va veni cu banii, astfel ca exista o singura varianta, de a preda actiunile suporterilor si de a intra in contact cu cati mai multi oameni de afaceri pentru ca Dinamo are nevoie acum de aproximativ 10 milioane de euro si nu cred ca e nimeni nebun sa se implice singur la echipa.

Din ce stiu, Pablo Cortacero a investit in jur de 500.000 - 550.000 de euro, bani care s-au dus spre cheltuielile curente ale clubului, spre fostii angajati. Ultimii bani au venit in august, nu stiu exact unde s-au dus banii. Eu am venit in octombrie si de-atunci n-au mai venit bani.

Este acelasi discurs in fiecare saptamana. Sa mai asteptam o saptamana, trei zile, ca vin banii. Ma gandesc ce s-ar fi intampalt daca am fi fost noi in situatia asta, de a transmite astfel de mesaje.

Toti au familii acasa, au copii, au rate sau ceva de platit lunar si o duc foarte greu. Sunt cu nervii intinsi la maxim. Li s-a prezentat o himera, nu s-a indeplinit fantezia promisa si sunt dezamagiti, le este extrem de greu. Multi ditnre ei sunt dinamovisti convinsi, dar au probleme destul de mari din cauza ca nu si-au primit banii.

Suporterii au si ei un program stabilit dinainte si au sustinut echipa. Poate au un plan si pentru angajati, avand in vedere ca vin sarbatorile. Tot ce au strans a ajuns la echipa in aceasta perioada. Daca nu era galeria era o mare problema la Dinamo", a declarat Radu Birlica la Ora exacta in sport.