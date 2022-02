Din cupele europene, la Academica Clinceni! Ilfovenii și-au prezentat noul jucător 

Academicii Clinceni i s-a ridicat interdicția la transferuri, iar gruparea din Ilfov a profitat de această decizie și a anunțat noul transfer.

Agron Rufati (22 ani) a semnat un contract valabil un an și jumătate cu Academica Clinceni, din postura de jucător liber de contract. Ultima echipă unde a activat este Zorya Lugansk, club care a participat în cupele europene în ultimii 7 ani datorită clasării în primele 4 poziții în campionatul Ucrainei.

„Junioratul l-a făcut la Dinamo Zagreb, iar primele meciuri la seniori, în campionatul Croaţiei, le-a jucat pentru Istra 1961, la 19 ani. După doi ani şi jumătate a ajuns la Zorya Luhansk, în Ucraina. În timpul petrecut în Ucraina a reuşit să joace o finală de cupă. A pierdut, cu 1-0, ultimul act al Cupei Ucrainei, în primăvara anului trecut în faţa echipei lui Mircea Lucescu, Dinamo Kiev. Timp de 4 ani, începând cu 2018, a avut o prezenţă constantă în echipa naţională de tineret a Macedoniei de Nord.

Rufati a evoluat în patru meciuri şi în UEFA Youth League, pentru Lokomotiva Zagreb, când se afla în ultimul an de juniorat. În acel sezon a întâlnit în dublă manşă pe Dinamo U19. Croaţii au trecut mai departe după o victorie cu 2-0, la Bucureşti, şi un egala 2-2, acasă. În sezonul precedent a jucat şi în Europa League, în confruntarea pierdută de ucraineni cu 3-0, la Leicester”, după cum se arată în comunicatul oficial emis de Academica Clinceni.

Agron Rufati: „Am mai fost în România și a fost chiar bine”

Fundașul drepta a oferit o primă declarație în calitate de noul jucător al Academicii Clinceni. Macedoneanul este încrezător că gruparea din Ilfov se poate salva de la retrogradare.

„Este o nouă provocare pentru mine. Mă bucur că am ajuns în campionatul României. Știu că este un campionat destul de puternic. Am venit aici cu speranță și cred că putem să scoatem echipa din zona în care se află și să o ducem cât mai sunt în clasament.

Nu sunt deloc speriat că, în acest moment, Academica Clinceni se află pe ultimul loc. Este o provocare pe care am acceptat-o. Am mai fost în România și a fost chiar bine. Cu ceva timp în urmă am jucat în UEFA Youth League împotriva lui Dinamo și am câștigat”, a declarat Agron Rufati.

Clasamanetul Ligii 1