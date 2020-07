Diego Fabbrini si Daniel Popa, acte GRAVE de indisciplina! Atacantul l-a ironizat pe Gheorghe Mihali: “Ai si fost vreun mare stopper...”

Mihalcea a fost inlocuit de Gheorghe Multescu, insa noul antrenor va avea de rezolvat multe probleme.

Ajuns la retrogradare, Dinamo se chinuie sa se salveze si nu a reusit sa stranga decat 4 puncte in play-out. O posibila explicatie pentru evolutiile dezastruoase ale echipei este reprezentata de lipsa disciplinei de la nivelul lotului alb-rosu. Conform GSP, in cantonamentul cainilor s-au desfasurat doua episoade care au socat staff-ul lui Mihalcea.

Inainte de meciul cu Poli Iasi, incheiat cu scorul de 1-1, Diego Fabbrini a primit o minge in figura si a fost diagnosticat cu comotie. Italianul nu a urmat sfatul staff-ului medical si a anuntat ca vrea sa mearga sa se trateze singur, la o clinica privata unde era asigurat. A parasit cantonamentul, iar inainte de meci a anuntat ca poate juca, insa la pauza s-a plans de dureri de cap si stari de ameteala. Drept urmare, a fost schimbat aproape imediat dupa reluare, in conditiile unei evolutii apatice.

Pe langa gestul lui Fabbrini, un alt om de atac de la Dinamo a surprins staff-ul printr-o replica adresata lui Gheorghe Mihali, secundul lui Mihalcea. Mihali a evoluat pentru Dinamo timp de 8 ani pe postul de fundas central si este considerat un jucator-simbol pentru istoria post-revolutionara a clubului. Doar ca Mihali nu a reusit sa-l impresioneze deloc pe varful Daniel Popa, care l-a atacat atunci cand secundul lui Mihalcea le-a cerut fundasilor sa nu mai joace cu minge lunga.

"Lasa-i sa-mi dea minge lunga, nu le mai cere sa construiasca. Ai si fost vreun mare stoper care cosntruia ca sa te pricepi la asa ceva", i-a spus Popa lui Mihali, care a fost infuriat de tupeul atacantului adus de la Chindia Targoviste.

Gica Mihali a castigat doua titluri si doua cupe cu Dinamo, in timp ce Popa nu are nicio reusita notabila in cei patru ani petrecuti in Stefan cel Mare.