Dica, inainte de derby-ul cu CFR Cluj: "Asta-i meciul pe care il asteptam de la venirea la Steaua! Trebuie sa facem un joc perfect!" Cum si-a avertizat jucatorii

Steaua si CFR Cluj sunt despartite de doar 2 puncte in clasament.

Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

Antrenorul Stelei, Nicolae Dica, a vorbit inaintea meciului care poate decide titlul in acest sezon in Liga 1.

"Ne asteapta o partida foarte importanta. Asteptam aceasta partida de cand am semnat cu Steaua, sa jucam cu echipa cu care ne luptam pentru castigarea campionatului. Trebuie sa facem un meci perfect pentru a castiga. Nu se va decide maine seara campioana, dar daca noi vom reusi sa castigam vom lua o optiune serioasa.



Este cel mai important meci al sezonului. Nu am pregatit nimic special, am pregatit meciul ca intotdeauna, cu multa munca. Ne dorim sa castigam jocul. Important e ca dupa meciul de maine seara sa ramanem pe primul loc.

Avem aceasta problema cu faptul ca e 1 mai si lumea e plecata dar ma astept sa vina in jur de 30-35 de mii de fani.



Eu nu comentez asemenea lucruri (excluderea CFR-ului ceruta de Gigi Becali), nu ma intereseaza. Noi ne dorim sa castigam pe teren, am facut-o pana acum si asa vrem sa ramana.



Eu imi doresc un arbitraj corect, niciodata nu am comentat pentru ca nu ma preocupa. Eu aflu arbitrul in ziua meciului sau chiar la stadion pentru ca nu ma intereseaza.



A fost o saptamana foarte grea, zilele au trecut greu, dar cum spuneam asteptam acest meci. Saptamana grea dar frumoasa pentru ca am muncit din greu. Dupa acest meci mai sunt alte 3 si la vara vom vedea ce va fi. Ar fi un lucru extraordinar pentru mine la 38 de ani sa castig campionatul, mi-ar da incredere pentru viitor.



Domnul Geambazi este in fiecare zi la baza pentru ca se ocupa si de Academie, il vedem in fiecare zi. De cand am venit am vorbit mereu cu el. Daca vom castiga campionatul si jucatorii vor ajunge in Champions League, cu siguranta baietii vor primi o prima.



Nu au cu ce sa ne surprinda, i-am <<citit>> de la primul joc direct. Important este sa castigam campionatul, nu conteaza daca e in ultima etapa sau in ultimele etape. Ca jucator am castigat in ultima etapa, ca secund la final.



Am vazut ultimul joc al lui Juventus cu Napoli si le-am spus jucatorilor ca trebuie sa fim atenti - Juventus a facut un meci la egal si a venit acea faza fixa in minutul 90 si Napoli a facut campionatul mai interesant" a spus Nicolae Dica.