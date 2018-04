"Nu vrem final de sezon palpitant, vrem sa o batem pe CFR!" Ce a spus capitanul Stelei inaintea marelui meci! Singurul mod in care CFR poate surprinde

Steaua poate sa se desprinda decisiv in lupta pentru titlu daca o invinge pe CFR.

Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

Capitanul Stelei, Florin Tanase, a fost prezent la conferinta de presa de dinaintea derby-ului de duminica.

"Atmosfera este buna, toata saptamana ne-am concentrat pe meciul de duminica. Am lucrat foarte bine si sper sa se vada asta si pe teren. Ii asteptam pe fani sa ne sustina cum au facut-o si cu Lazio cand au facut-o in numar foarte mare si s-a vazut acest lucru.



Nu ar fi rau niciun egal pentru ca am ramane pe primul loc dar jucam acasa si trebuie sa incercam sa castigam. Mai sunt 3 meciuri apoi si oricum trebuie sa le castigam. Eu cred ca CFR poate sa ne surprinda doar la faze fixe, in rest nu vad cum ar putea. Trebuie sa fim foarte atenti.



Nu vreau sa fie palpitant finalul de campionat, vreau sa castigam maine seara. La noi se discuta mai mult despre greseli, nu ar trebui sa se puna atata presiune pe arbitri pentru ca sunt oameni si pot si ei sa comita erori. Eu nu mi-as fi dorit arbitri straini.



Am muncit foarte mult atat noi, cat si cei de la CFR in acest an si ar fi pacat sa se strice totul pe final.



Nu avem nicio prima. Dupa cum probabil stiti avem prime doar de calificare in Europa. L-am vazut pe domnul Geambazi la baza de antrenament, am discutat cu dansul" a spus Florin Tanase in conferinta de presa de astazi.