"Microbist am voie sa fiu, nu?! Am emotii mari!" Becali si-a facut calculele inainte de partida cu CFR: "Maine putem deveni campioni!"

Gigi Becali este sigur ca Steaua poate castiga titlul in acest sezon indiferent de rezultatul derby-ului cu CFR CLuj.

Patronul Stelei a vorbit despre meciul cu CFR Cluj de duminica seara la Ora Exacta in Sport.

"Nu merg in cantonament, eu gata, m-am retras. Nu am teama (pentru meci), e o emotie care exista de 1-2 saptamani ca sunt si eu stelist. Microbist pot sa fiu, nu? Normal ca am o emotie pentru ca ai o solutie acum: daca bati, esti campion 100%. Ei chiar daca bat, tot nu s-a terminat campionatul. Dar au o sansa in plus pentru ca au punctul acela.



Daca facem egal suntem campioni cam 70%. Noi putem sa fim campioni maine daca batem. E o emotie cat pentru toate emotiile de acum incolo. Asa fac acum cand ma rog: nu ma spun sa iau campionatul. Spun: Doamne, da sa bat maine ca sa imi iei emotiile pentru urmatoarele 3 saptamani" a spus Gigi Becali la Pro X.