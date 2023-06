FCSB nu se oprește cu transferurile la Alex Băluță și Siyabonga Ngezana: „Nu s-a discutat niciodată de el! E un jucător străin!”

Gigi Becali și Mihai Stoica au anunțat că au perfectat două transferuri pentru sezonul 2023-2024. Alexandru Băluță (29 ani) a refuzat-o pe Universitatea Craiova și va semna cu clubul roș-albastru, în timp ce Siyabonga Ngezana (25 de ani) va fi noul „stâlp” din apărarea vicecampioanei României.

FCSB mai vrea un fundaș central

Numai că FCSB nu se oprește la cele două achiziții. Tot Mihai Stoica a dezvăluit că încă un fundaș central va sosi la FCSB, precizând că nu este vorba de Adrian Rus (27 ani), cumpărat anul trecut de Pisa de la Fehervar pentru 1 milion de euro. Însă, alesul președintelui Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru are ceva în comun cu Adi Rus, ambii sunt jucători de echipă națională.

„Este un jucător internațional. Așteptăm să termine cu echipa națională. Numele lui Rus s-a vehiculat greșit, nu s-a discutat niciodată de el, cum nu s-a discutat nici de Robert Ivanov. Este un jucător străin, din străinătate.

Cu cel de la Baniyas, Sașa Ivkovic, nu s-a mai făcut nimic. E greu de motivat un jucător care vine din Emirate. Primul pas, i-am tăiat de pe listă pe cei care n-au jucat, al doilea pas, salariul, comisionul și suma de transfer. Acolo, la Ivkovic, nu s-a ajuns nici măcar la discuțiile astea inițiale, dar părea bun”, a declarat Mihai Stoica pentru Orange Sport.

Mihai Stoica spune cum a ajuns FCSB să transfere din Africa de Sud

„Ngezana respectă portretul robot pe care l-a făcut Gigi. Vrea să construiască, nu vrea să câştige dueluri aeriene, când a vrut asta l-am adus pe Tamm, acolo mi-am făcut treaba cu Tamm, nimeni nu are cum să conteste asta. Din toţi, Ngezana a părut fotbalistul care are calitatea asta, viteză foarte bună.

Nu l-am văzut, nu e un nivel foarte slab, e rapid. Am văzut jucători interesanţi. Doar ca e riscat ca nu a jucat în Europa pana la 26 de ani. E diferit faţă de jucătorii pe care i-am avut. Trebuie să obţinem permisul de şedere, nu sunt probleme, doar că durează 2 saptamani până să vină încoace şi i-am zis Vali fă ceva să plece în cantonament. Trebuie neapărat să facă deplasarea cu noi în Olanda. Nu am primit referinţe de la nimeni, nu am discutat cu nimeni.

E un transfer riscant pentru că nu a jucat în Europa, dar se pliază pe ce a vrut Gigi. Este profilul acela de jucător, picior drept. Mie mi-a plăcut. Plătim bani pe el, dar nu discutăm de sume pentru că e confidenţialitate. Oaidă a costat 950.000, aşa că la Gigi sumele ăstea sunt obişnuite. Florin Vulturar s-a ocupat de acest transfer”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.