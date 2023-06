Becali și-a luat F-16, dar nu-l poate pilota! Marea problemă a sud-africanului care s-a înțeles cu FCSB

Ajuns pentru prima oară într-un campionat din Europa, Ngezana vine la pachet cu o problemă importantă. Are nevoie de permis de ședere pentru a putea evolua în tricoul vicecampioanei.

MM Stoica a dezvăluit că a discutat această problemă cu Vali Argăseală și i-a cerut acestuia să grăbească lucrurile astfel încât noul jucător al FCSB să poată pleca alături de echipă în cantonament.

Două săptămâni, cel puțin, va trebui să aștepte FCSB până când va reuși să-l transfere oficial pe Siyabonga Ngezana.

„Nu l-am văzut, nu e un nivel foarte slab, e rapid. Am văzut jucători interesanţi. Doar ca e riscat ca nu a jucat în Europa pana la 26 de ani. E diferit faţă de jucătorii pe care i-am avut. Trebuie să obţinem permisul de şedere, nu sunt probleme, doar că durează 2 saptamani până să vină încoace şi i-am zis Vali fă ceva să plece în cantonament. Trebuie neapărat să facă deplasarea cu noi în Olanda. Nu am primit referinţe de la nimeni, nu am discutat cu nimeni”, a spus MM Stoica, la Orangesport.

700.000 de euro va scoate Gigi Becali din buzunare pentru transferul lui Siyabonga Ngezana - mai multe detalii AICI.

Despre Siyabonga Ngezana

În acest sezon, el a evoluat în 23 de partide oficiale pentru echipa sud-africană și a înscris 2 goluri, ambele în campionat.

În vârstă de 25 de ani, fundașul central are 2 prezențe în naționala Africii de Sud (jucate însă tocmai în 2018, cu o selecționată ”B”, formată doar din jucători din campionatul intern) și a evoluat în ultimele șapte sezoane la Kaizer Chiefs.