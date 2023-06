Decizie șocantă a lui Sorin Cârțu: „Am hotărât să ies din fotbal!” Universitatea Craiova rămâne fără președinte 

Sorin Cârțu (67 ani) a anunțat oficial că nu va mai ocupa funcția de președinte la Universitatea Craiova. Fostul component al „Craiovei Maxima” nu a încheiat doar angajamentul cu clubul finanțat de Mihai Rotaru, ci și activitatea în fotbal, după cum a anunțat la conferința de presă din Bănie.

Sorin Cârțu se retrage din fotbal

„Am ținut neapărat să anunț, e un eveniment în viața mea. Nu vrea să se facă nu știu ce comentarii, sigur vor ieși polemici. Dar ca respect pentru mine, pentru ce am însemnat eu în fotbalul românesc, și ceea ce însemn, luați de bună ceea ce transmit. Am decis să ies din fotbal și adevăratul motiv pentru ca-l fac... Sunt peste 55 de ani pe care-i am în fotbal, am trecut prin toate trăirile și stările, de fotbalist, antrenor și în ultimii 4 ani jumătate de conducător.

Nu am o foaie în fața voastră, să vin să vorbesc punctat. Așa cum mă știți, am venit să vorbesc deschis și să trasmit ce simt. Sunt mândru de ceea ce am realizat în domeniul ăsta, în toate stadiile pe care le-am trecut. Sunt la momentul în care vreau să le mulțumesc celor care au fost alături de mine când am fost fotbalist, să aduc niște omagii pentru niște colegi dispăruți: Crișan, Ștefănescu, Balaci, Tilihoi”, a declarat Sorin Cârțu la conferința de presă organizată pe 16 iunie.

Fostul fotbalist legendar din Bănie și-a argumentat decizia. Sorin Cârțu a lămurit că niciodată nu s-a simțit confortabil cu o poziție de conducere, ci că marea sa pasiune a fost să fie pe teren, fie jucător sau antrenor.

„Eu niciodată nu m-am văzut într-o postură de a sta la birou, să iei anumite decizii administrative. Dacă mi-aș fi imaginat acest lucru, în perioada în care eram antrenor aș fi făcut cursuri de management, mai ales că am fost rugat. Eu am fost întotdeauna un om al ierbii, am gestionat grupul cu care m-am prezentat în fața spectatorilor, că erau fotbaliștii, cadrul medical. Pe problemele celelalte, m-am simțit puțin elefănțel printre porțelanuri. Dar am fost ajutat în zona aceasta de un colectiv al clubului foarte bun și foarte pregătit. E un grup care chiar joacă în fiecare an în cupele europene, poate chiar Champions League, la cum se comportă acest grup în cadrul clubului.

Eu am fost învățat în fotbal, să stăpânesc foarte bine toate lucrurile. De acolo plecau comenzi, decizii, exprimarea grupului. În postura asta.... De aia și folosesc momentul acesta, de a-mi prezenta scuzele că am apărut în fața voastră și puțin reținut. Nu întotdeauna am vorbit cu expertiza pe care o am în fotbal, a trebuit să vorbesc diplomatic, să iau apărarea jucătorilor. Nu mi-a plăcut să fiu în polemici externe sau interne”, a mai spus Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu este ultimul antrenor care a adus titlul la Craiova, în sezonul 1990-1991, din lot făcând parte și Eugen Neagoe (55 ani), actualul tehnician al oltenilor. Pe lângă campionatul cucerit, în același sezon, „Sorinaccio” a câștigat și Cupa României cu gruparea din Bănie.