Derby-ul din Ștefan cel Mare, analizat de un dinamovist. Ce șanse oferă formației antrenată de Flavius Stoican 

Înaintea confruntării dintre cele două mari rivale, Costel Orac a făcut o analiză a șanselor pe care le are formația din Ștefan cel Mare pentru a obține un rezultat favorabil.

"Logic și fotbalistic, cred că e clar pentru toată lumea că FCSB are prima șansă. Faptul că au cei mai valoroși jucători tineri din țară, dar și primul joc din acest an, cu CFR, o echipă matură, cu experiență… și ținând cont de ritmul de joc arătat, e clar că au prima șansă cu Dinamo. Terenul va conta, pentru FCSB are jucători mai tehnici, o echipă care pasează mai mult.

La Dinamo, lucrul care presează cel mai mult e timpul. Dinamo are nevoie de rezultate ca de aer. Faptul că s-au schimbat atâția jucători, antrenori, perioada dificilă vizavi de situația financiară, organizatorică. Lucrurile astea lasă urme.

"Cam toate sunt împotriva lui Dinamo"

Au nevoie și de ceva mai multă șansă, au fost meciuri pierdute în ultimele minute. În primul rând, trebuie să capete o identitate în ceea ce privește jocul de echipă. Nu e mare nenorocire să pierzi un meci amical.

Merită oricum ar fi un rezultat pozitiv cu FCSB. Și suporterii ar fi mai mulțumiți, jucătorii ar căpăta încredere. Pentru mine, un rezultat de egalitate ar fi un lucru foarte bun, având în vedere momentul pe care îl traversează echipa", a declarat Costel Orac la DigiSport.