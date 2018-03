Denis Alibec isi ineaca amarul cu balade hip hop! Ce melodii asculta in McLaren. FOTO

Revenire fara gol pentru Denis Alibec in meciul cu Viitorul.

Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal! Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

Alibec si-a revenit dupa accidentare si jucat 35 de minute contra campioanei, fara realizari notabile. Un sut la poarta si o pasa spectaculoasa din rabona pentru Alibec, varful pe care Becali spera sa-l vanda cu 10 milioane de euro.

Alibec inca sufera in urma scandalurilor din tur, dar si a nereusitelor de pe teren, combinate cu accidentari dese.

Perioada mai slaba l-a facut pe atacantul Stelei sa se refugieze in balade hip hop la moda. El a postat pe Instagram o captura cu playlist-ul din McLaren-ul sau. Alibec asculta melodia "Am ales" a rapperului F.Charm de pe albumul "Gradina cu spini". Videoclipul piesei a adunat 1,5 milioane de afisari pe Youtube in doar cateva saptamani de la lansare.