Decizie de ULTIM moment luata de o echipa din Liga 1! Ce vor sa faca presedintele clubului si antrenorul pentru a atrage fanii la stadion

Presedintele si antrenorul unei echipe de Liga 1 au luat o decizie de ultim moment.

Gaz Metan Medias va primi vizita celor de la FC Botosani, iar presedintele clubului sibian, Ioan Marginean, impreuna cu antrenorul Edi Iordanescu au decis sa cumpere fiecare cate 200 de bilete pentru a le imparti suporterilor medieseni. Gaz Metan Medias se afla pe locul 6 in clasamentul Ligii 1, ultimul loc care asigura accederea in play-off. De partea cealalta, FC Botosani se afla pe locul 7, la 4 puncte de Medias. Ioan Marginean si Edi Iordanescu considera acest meci unul foarte important si au luat decizia de a imparti bilete pentru a atrage cat mai multi fani la stadion.

"Cumparam 200 de bilete fiecare pretul este mic, nu vom face un efort prea mare financiar. Acum sa speram ca suporterii vor veni la stadion duminica, 16:30 e o ora onorabila. Cred ca vor veni 2000-2500 de suporteri. E un meci in care ambele echipe joaca fotbal, trebuie sa facem un spectacol frumos. Am incredere in echipa, am luat toata presiunea de pe ei, acum toata e pe mine. Noi in clasament ca valoare suntem pe locul 11, iar ca buget suntem pe 14. Ca Edi aduce plus valoare in asta si jucatorii sunt motivati asta este altceva. Daca intra in play-off pentru ei e un bonus pentru ca vor castiga bani mai multi", a declarat presedintele celor de la Gaz Metan Medias, Ioan Marginean pentru Fanatik.

Edi Iordanescu: "Este unul dintre cele mai importante meciuri!"



Antrenorul celor de la Medias este de parere ca acest meci este foarte important, iar impreuna cu ajutorul suporterilor spera sa aduca cele 3 puncte echipei sale.

"Este unul dintre cele mai importante meciuri si nu putem reusi decat impreuna, suporterii si echipa", a spus Edi Iordanescu.