EXCLUSIV Decizia luată la FCSB a stârnit uimire: „Ciudat, trebuie să aibă o logică”

Decizia luată la FCSB a stârnit uimire: „Ciudat, trebuie să aibă o logică” Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Laurențiu Reghecampf și Gigi Becali au luat o hotărâre considerată „ciudată” pentru FCSB. 

TAGS:
FCSBSuperligaGigi BecaliLaurentiu ReghecampfKarlo MuharCostel Pantilimon
Din articol

Laurențiu Reghecampf a decis, cu acordul patronului Gigi Becali, ca la FCSB - Oțelul 1-0 să fie căpitan Karlo Muhar. 

Cititorii Sport.ro au avut ulterior însă o altă părere și i-au votat înaintea lui Muhar pe Ștefan Târnovanu, Juri Cisotti, Valentin Crețu și Denis Drăguș.

Ștefan Târnovanu, văzut căpitan la FCSB de cititorii Sport.ro și de Costel Pantilimon

Într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, Costel Pantilimon a explicat că opinia suporterilor FCSB este normală, în contextul în care Karlo Muhar este un fotbalist venit recent la fosta campioană. Pantilimon îl vede mult mai potrivit pe Ștefan Târnovanu să poarte banderola de căpitan.  

„Era și ciudat, abia a ajuns acest jucător, să îl pui căpitan înaintea lui Crețu sau Târnovanu, care sunt la echipa asta de ceva anișori. Trebuie să aibă o logică, într-adevăr, zici că are o prestanță. Mi se pare ciudat.

Pe Târnovanu l-aș vedea, pentru că este un jucător de echipă națională și ai susține și partea asta. Mai ales că e un jucător, la care dacă lăsăm puțin ultimul sezon sau ultima jumătate de sezon, care ți-a adus o contribuție majoră la echipă.

E de câțiva ani, până la urmă e un produs al tău și pe partea de business e un jucător care are potențial mai mare de a fi vândut și, clar, are o personalitate diferită de ceilalți”, a subliniat Costel Pantilimon, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

Karlo Muhar

  • Karlo muhar 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Rezultatele sondajului Sport.ro 

Cititorii Sport.ro l-au votat pe Ștefan Târnovanu drept cel mai potrivit fotbalist pentru a fi căpitan la FCSB (28,49%).

Târnovanu este urmat de Juri Cisotti (24,82%), Valentin Crețu (17,59%), Denis Drăguș (10,12%), Karlo Muhar (6,81%) și David Miculescu (4,50%). 7,67% ar fi ales un alt jucător.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB a dat lovitura: ”Exact de ce avea nevoie acum”
FCSB a dat lovitura: ”Exact de ce avea nevoie acum”
Reacția căpitanului de la Dinamo când a fost întrebat despre derby-ul dintre FCSB și Rapid: „Nu mă uit”
Reacția căpitanului de la Dinamo când a fost întrebat despre derby-ul dintre FCSB și Rapid: „Nu mă uit”
Marius Baciu rupe tăcerea la o lună după plecarea de la FCSB și dezvăluie adevăratul motiv al demiterii
Marius Baciu rupe tăcerea la o lună după plecarea de la FCSB și dezvăluie adevăratul motiv al demiterii
FCSB a lămurit situația transferului unuia dintre cei mai în formă fotbaliști din Superliga
FCSB a lămurit situația transferului unuia dintre cei mai în formă fotbaliști din Superliga
MM Stoica a rămas mască! Laurențiu Reghecampf, antrenamente spartane la FCSB: „N-am văzut în viața mea așa ceva! Nu mai știa cum îl cheamă”
MM Stoica a rămas mască! Laurențiu Reghecampf, antrenamente spartane la FCSB: „N-am văzut în viața mea așa ceva! Nu mai știa cum îl cheamă”
ULTIMELE STIRI
Ciprian Marica are un remarcat la Universitatea Craiova, după egalul cu Getafe: ”Un fel de Olaru la FCSB”
Ciprian Marica are un remarcat la Universitatea Craiova, după egalul cu Getafe: ”Un fel de Olaru la FCSB”
Europa League | Ionuț Radu și Marius Corbu, titulari ACUM în Celta Vigo - Juventus 1-1 și Ferencvaros - Plzen 1-0. Notele primite de Olaru și Tănase
Europa League | Ionuț Radu și Marius Corbu, titulari ACUM în Celta Vigo - Juventus 1-1 și Ferencvaros - Plzen 1-0. Notele primite de Olaru și Tănase
Filipe Coelho, săgeți după Universitatea Craiova - Getafe 1-1. Ce a spus antrenorul despre spanioli
Filipe Coelho, săgeți după Universitatea Craiova - Getafe 1-1. Ce a spus antrenorul despre spanioli
Gică Craioveanu, copleșit de emoții după Craiova - Getafe: ”Îmi voi aminti toată viața de asta”
Gică Craioveanu, copleșit de emoții după Craiova - Getafe: ”Îmi voi aminti toată viața de asta”
Românul lăudat de antrenorul lui Getafe după egalul cu Universitatea Craiova: „Un fotbalist magnific”
Românul lăudat de antrenorul lui Getafe după egalul cu Universitatea Craiova: „Un fotbalist magnific”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB a dat lovitura: ”Exact de ce avea nevoie acum”

FCSB a dat lovitura: ”Exact de ce avea nevoie acum”

Protest la Moscova! Decizia luată la nivel internațional care schimbă totul

Protest la Moscova! Decizia luată la nivel internațional care schimbă totul

Decizia luată de Laurențiu Reghecampf în cazul lui Dennis Politic

Decizia luată de Laurențiu Reghecampf în cazul lui Dennis Politic

Marius Baciu și-a găsit echipă după plecarea de la FCSB: "Decide până la finalul săptămânii"

Marius Baciu și-a găsit echipă după plecarea de la FCSB: "Decide până la finalul săptămânii"

Mourinho n-a mai rezistat: Vinicius, gafă, OUT și notă rușinoasă în remontada fabuloasă AS Roma - Real Madrid

Mourinho n-a mai rezistat: Vinicius, gafă, OUT și notă rușinoasă în remontada fabuloasă AS Roma - Real Madrid

Toate rezultatele serii din Champions League: remontada lui Real pe Olimpico, City, prea mică pentru PSG și Dortmund, răpusă de Bodo/Glimt

Toate rezultatele serii din Champions League: remontada lui Real pe Olimpico, City, prea mică pentru PSG și Dortmund, răpusă de Bodo/Glimt



Recomandarile redactiei
Filipe Coelho, săgeți după Universitatea Craiova - Getafe 1-1. Ce a spus antrenorul despre spanioli
Filipe Coelho, săgeți după Universitatea Craiova - Getafe 1-1. Ce a spus antrenorul despre spanioli
Gică Craioveanu, copleșit de emoții după Craiova - Getafe: ”Îmi voi aminti toată viața de asta”
Gică Craioveanu, copleșit de emoții după Craiova - Getafe: ”Îmi voi aminti toată viața de asta”
Europa League | Ionuț Radu și Marius Corbu, titulari ACUM în Celta Vigo - Juventus 1-1 și Ferencvaros - Plzen 1-0. Notele primite de Olaru și Tănase
Europa League | Ionuț Radu și Marius Corbu, titulari ACUM în Celta Vigo - Juventus 1-1 și Ferencvaros - Plzen 1-0. Notele primite de Olaru și Tănase
Românul lăudat de antrenorul lui Getafe după egalul cu Universitatea Craiova: „Un fotbalist magnific”
Românul lăudat de antrenorul lui Getafe după egalul cu Universitatea Craiova: „Un fotbalist magnific”
Vlad Dragomir, titular ACUM în Atalanta - Pafos 3-0! ȚSKA Sofia - AS Monaco 1-2, cu Cătălin Itu pe teren. Partidele serii din Conference League
Vlad Dragomir, titular ACUM în Atalanta - Pafos 3-0! ȚSKA Sofia - AS Monaco 1-2, cu Cătălin Itu pe teren. Partidele serii din Conference League
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!