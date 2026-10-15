Laurențiu Reghecampf a decis, cu acordul patronului Gigi Becali, ca la FCSB - Oțelul 1-0 să fie căpitan Karlo Muhar.

Cititorii Sport.ro au avut ulterior însă o altă părere și i-au votat înaintea lui Muhar pe Ștefan Târnovanu, Juri Cisotti, Valentin Crețu și Denis Drăguș.

Ștefan Târnovanu, văzut căpitan la FCSB de cititorii Sport.ro și de Costel Pantilimon

Într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, Costel Pantilimon a explicat că opinia suporterilor FCSB este normală, în contextul în care Karlo Muhar este un fotbalist venit recent la fosta campioană. Pantilimon îl vede mult mai potrivit pe Ștefan Târnovanu să poarte banderola de căpitan.

„Era și ciudat, abia a ajuns acest jucător, să îl pui căpitan înaintea lui Crețu sau Târnovanu, care sunt la echipa asta de ceva anișori. Trebuie să aibă o logică, într-adevăr, zici că are o prestanță. Mi se pare ciudat.

Pe Târnovanu l-aș vedea, pentru că este un jucător de echipă națională și ai susține și partea asta. Mai ales că e un jucător, la care dacă lăsăm puțin ultimul sezon sau ultima jumătate de sezon, care ți-a adus o contribuție majoră la echipă.

E de câțiva ani, până la urmă e un produs al tău și pe partea de business e un jucător care are potențial mai mare de a fi vândut și, clar, are o personalitate diferită de ceilalți”, a subliniat Costel Pantilimon, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.