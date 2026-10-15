Reacția căpitanului de la Dinamo când a fost întrebat despre derby-ul dintre FCSB și Rapid: „Nu mă uit”

Căpitanul formației bucureștene a vorbit despre confruntarea cu gruparea din Moldova și situația din fruntea clasamentului.
Mijlocașul a explicat că obiectivul echipei sale este obținerea celor trei puncte în meciul de vineri și continuarea parcursului din primele 11 runde ale sezonului.
„E foarte important pentru noi să continuăm seria de rezultate pozitive. Am început foarte bine acest campionat, cu 11 etape bune până acum. Nu ne gândim la ce a fost, cel mai important meci este următorul și vrem cele trei puncte. Da, ei au spus că vor să producă surpriza, dar noi suntem pregătiți pentru ce va fi. Ne-am antrenat foarte bine săptămâna asta. Mister și staff-ul au pregătit foarte bine meciul și la ora partidei vom fi 100%. Nu știu ce au ei mai surprinzător. Nu ne uităm foarte mult la adversare. Important e să ne facem noi jocul nostru. Când am intrat pe teren și am fost la 100%, am jucat foarte bine și am reușit să câștigăm
Cu siguranță adversarii ne privesc cu mai mult respect pentru că jucăm foarte bine, suntem pe primul loc și cred că adversarii ne respectă și ne admiră pentru că jucăm fotbal frumos. Nu cred că e vorba de teamă la fotbal”, a spus Cătălin Cîrjan în cadrul conferinței de presă.
Campionatul, un vis îndepărtat
Chestionat despre concurența din vârful clasamentului Superligii, unde se mai află Rapid și Universitatea Craiova, căpitanul lui Dinamo a susținut că este prea devreme pentru a discuta despre titlu.
„Rapid și Craiova sunt aproape, câștigă și ele, dar încercăm să nu ne uităm prea mult la adversare, să nu punem presiune pe noi. Încercăm să ne facem treaba noastră și să adunăm cât mai multe puncte. Ne-am distanțat, dar campionatul este lung, iar în play-off se înjumătățesc punctele. E devreme să vorbim de titlu. Nu știu dacă ar fi o greșeală dacă am vorbi de titlu, dar nu vrem să facem asta. Vrem să ne concentrăm pe ce avem de făcut. Sezonul trecut s-a vorbit foarte mult. A venit asta și din partea presei pentru că eram acolo sus, erau multe întrebări despre asta. Vrei, nu vrei, te gândești, de asta ne-am apucat de fotbal - să luăm trofee, campionate. Jucăm la Dinamo și suporterii își doresc asta. De asta am spus asta anul trecut, dar acum vrem să o luăm meci cu meci și să adunăm puncte. Sezonul acesta cred că e important să fim echilibrați. Nu vrem să vorbim foarte mult, vrem să arătăm pe teren”, a zis fotbalistul.
Totodată, în privința duelului dintre FCSB și Rapid, programat în runda următoare, Cîrjan a menționat că atenția sa este îndreptată exclusiv către deplasarea pe care Dinamo o va efectua la Cluj: „Eu nu mă uit la adversarele mele. Nu este un meci interesant pentru mine. Pentru mine e interesant că noi vom juca la Cluj și trebuie să ne concentrăm pe meciul nostru”.