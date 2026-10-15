Reacția căpitanului de la Dinamo când a fost întrebat despre derby-ul dintre FCSB și Rapid: „Nu mă uit”

Căpitanul formației bucureștene a vorbit despre confruntarea cu gruparea din Moldova și situația din fruntea clasamentului.

Mijlocașul a explicat că obiectivul echipei sale este obținerea celor trei puncte în meciul de vineri și continuarea parcursului din primele 11 runde ale sezonului.

„E foarte important pentru noi să continuăm seria de rezultate pozitive. Am început foarte bine acest campionat, cu 11 etape bune până acum. Nu ne gândim la ce a fost, cel mai important meci este următorul și vrem cele trei puncte. Da, ei au spus că vor să producă surpriza, dar noi suntem pregătiți pentru ce va fi. Ne-am antrenat foarte bine săptămâna asta. Mister și staff-ul au pregătit foarte bine meciul și la ora partidei vom fi 100%. Nu știu ce au ei mai surprinzător. Nu ne uităm foarte mult la adversare. Important e să ne facem noi jocul nostru. Când am intrat pe teren și am fost la 100%, am jucat foarte bine și am reușit să câștigăm

Cu siguranță adversarii ne privesc cu mai mult respect pentru că jucăm foarte bine, suntem pe primul loc și cred că adversarii ne respectă și ne admiră pentru că jucăm fotbal frumos. Nu cred că e vorba de teamă la fotbal”, a spus Cătălin Cîrjan în cadrul conferinței de presă.