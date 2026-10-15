FCSB a lămurit situația transferului unuia dintre cei mai în formă fotbaliști din Superliga

„El se simte foarte bine acolo, a și spus că se simte extraordinar, că joacă pentru suporteri. Nu se pune problema. Sub nicio formă! Nici măcar nu s-a discutat” , a spus Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.

Deși fotbalistul traversează o perioadă foarte bună la CFR Cluj, oficialul roș-albaștrilor a exclus varianta unui transfer. Chestionat pe marginea acestui subiect, Mihai Stoica a precizat că mutarea nu este luată în calcul de conducerea clubului.

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Cifrele lui Andrei Cordea în actualul sezon și în perioada petrecută la FCSB

În stagiunea curentă, Andrei Cordea a adunat 16 partide în toate competițiile pentru CFR Cluj, reușind să marcheze cinci goluri și să ofere trei pase decisive. În Superliga, acesta a bifat nouă prezențe, cinci reușite și două assist-uri în sezonul în curs, după ce în ediția 2025-2026 a înregistrat 32 de meciuri în campionat, 13 goluri și patru pase decisive pentru formația din Gruia.

Fotbalistul a revenit în campionatul României după o experiență în Arabia Saudită, la Al Taee, club la care ajunsese după despărțirea de FCSB.

În perioada 2021-2023, când a îmbrăcat tricoul bucureștenilor, Cordea a fost unul dintre oamenii de bază ai echipei. În primul său sezon în campionat la FCSB (2021-2022), a evoluat în 38 de meciuri, cu cinci goluri și patru pase decisive în dreptul său. În stagiunea 2022-2023, extrema a strâns 37 de prezențe în prima ligă, a înscris de șapte ori și a pasat decisiv în trei rânduri.