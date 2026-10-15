FCSB a lămurit situația transferului unuia dintre cei mai în formă fotbaliști din Superliga

FCSB a lămurit situația transferului unuia dintre cei mai în formă fotbaliști din Superliga Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a clarificat situația unei posibile reveniri a lui Andrei Cordea (27 de ani) la gruparea bucureșteană.

TAGS:
Mihai Stoicaandrei cordeaFCSB
Din articol

Deși fotbalistul traversează o perioadă foarte bună la CFR Cluj, oficialul roș-albaștrilor a exclus varianta unui transfer. Chestionat pe marginea acestui subiect, Mihai Stoica a precizat că mutarea nu este luată în calcul de conducerea clubului.

„El se simte foarte bine acolo, a și spus că se simte extraordinar, că joacă pentru suporteri. Nu se pune problema. Sub nicio formă! Nici măcar nu s-a discutat”, a spus Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.

  • Andrei cordea 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cifrele lui Andrei Cordea în actualul sezon și în perioada petrecută la FCSB

În stagiunea curentă, Andrei Cordea a adunat 16 partide în toate competițiile pentru CFR Cluj, reușind să marcheze cinci goluri și să ofere trei pase decisive. În Superliga, acesta a bifat nouă prezențe, cinci reușite și două assist-uri în sezonul în curs, după ce în ediția 2025-2026 a înregistrat 32 de meciuri în campionat, 13 goluri și patru pase decisive pentru formația din Gruia.

Fotbalistul a revenit în campionatul României după o experiență în Arabia Saudită, la Al Taee, club la care ajunsese după despărțirea de FCSB.

În perioada 2021-2023, când a îmbrăcat tricoul bucureștenilor, Cordea a fost unul dintre oamenii de bază ai echipei. În primul său sezon în campionat la FCSB (2021-2022), a evoluat în 38 de meciuri, cu cinci goluri și patru pase decisive în dreptul său. În stagiunea 2022-2023, extrema a strâns 37 de prezențe în prima ligă, a înscris de șapte ori și a pasat decisiv în trei rânduri.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
ARTICOLE PE SUBIECT
MM Stoica a rămas mască! Laurențiu Reghecampf, antrenamente spartane la FCSB: „N-am văzut în viața mea așa ceva! Nu mai știa cum îl cheamă”
MM Stoica a rămas mască! Laurențiu Reghecampf, antrenamente spartane la FCSB: „N-am văzut în viața mea așa ceva! Nu mai știa cum îl cheamă”
Marius Baciu și-a găsit echipă după plecarea de la FCSB: "Decide până la finalul săptămânii"
Marius Baciu și-a găsit echipă după plecarea de la FCSB: "Decide până la finalul săptămânii"
L-au convins să semneze și FCSB jubilează: "Gigi a dat lovitura!"
L-au convins să semneze și FCSB jubilează: "Gigi a dat lovitura!"
ULTIMELE STIRI
Ce antrenor l-a dat pe spate pe Costel Pantilimon: ”Mi se pare senzațional! Sunt fascinat de ce face acolo”
Ce antrenor l-a dat pe spate pe Costel Pantilimon: ”Mi se pare senzațional! Sunt fascinat de ce face acolo”
Darius Olaru a primit vestea, în ziua meciului Union Saint-Gilloise - Real Sociedad
Darius Olaru a primit vestea, în ziua meciului Union Saint-Gilloise - Real Sociedad
Florin Gardoș și Costel Pantilimon, ACUM la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1!
Florin Gardoș și Costel Pantilimon, ACUM la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1!
Starurile Barcelonei dau piept cu Dinamo! „Pot să bată orice echipă”
Starurile Barcelonei dau piept cu Dinamo! „Pot să bată orice echipă”
Burleanu dă lovitura: România încasează o sumă-record de la FIFA! Ce stă în spatele „cadoului“ trimis de Infantino
Burleanu dă lovitura: România încasează o sumă-record de la FIFA! Ce stă în spatele „cadoului“ trimis de Infantino
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fanii lui Inter și-au pierdut răbdarea și îi cer un singur lucru lui Cristi Chivu: "Asta e regula"

Fanii lui Inter și-au pierdut răbdarea și îi cer un singur lucru lui Cristi Chivu: "Asta e regula"

L-au convins să semneze și FCSB jubilează: "Gigi a dat lovitura!"

L-au convins să semneze și FCSB jubilează: "Gigi a dat lovitura!"

Dan Petrescu a rămas mască după ce a stat lângă Gigi Becali la FCSB - Oțelul: "Băi, nu le-a făcut el!"

Dan Petrescu a rămas mască după ce a stat lângă Gigi Becali la FCSB - Oțelul: "Băi, nu le-a făcut el!"

Prima reacție de la Craiova după ce FRF a închis cazul Reghecampf

Prima reacție de la Craiova după ce FRF a închis cazul Reghecampf

Andrei Cordea, revenire spectaculoasă? Anunț de la FCSB, după vestea dată de Șumudică

Andrei Cordea, revenire spectaculoasă? Anunț de la FCSB, după vestea dată de Șumudică

Suspendare uriașă! Vinicius și-a aflat pedeapsa după ce a tras de păr un adversar

Suspendare uriașă! Vinicius și-a aflat pedeapsa după ce a tras de păr un adversar



Recomandarile redactiei
Darius Olaru a primit vestea, în ziua meciului Union Saint-Gilloise - Real Sociedad
Darius Olaru a primit vestea, în ziua meciului Union Saint-Gilloise - Real Sociedad
Florin Gardoș și Costel Pantilimon, ACUM la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1!
Florin Gardoș și Costel Pantilimon, ACUM la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1!
Starurile Barcelonei dau piept cu Dinamo! „Pot să bată orice echipă”
Starurile Barcelonei dau piept cu Dinamo! „Pot să bată orice echipă”
Becali voia să scape de el, dar Reghecampf a intervenit: „Patroane, rezolv eu! Îți recuperezi investiția”
Becali voia să scape de el, dar Reghecampf a intervenit: „Patroane, rezolv eu! Îți recuperezi investiția”
Universitatea Craiova - Getafe, de la ora 19:45 în prima etapă din Conference League!
Universitatea Craiova - Getafe, de la ora 19:45 în prima etapă din Conference League!
Alte subiecte de interes
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
"M-a sunat!" Un fost jucător de la FCSB a pus mâna pe telefon și l-a contactat pe Gigi Becali: "Mulțumesc din inimă!"
"M-a sunat!" Un fost jucător de la FCSB a pus mâna pe telefon și l-a contactat pe Gigi Becali: "Mulțumesc din inimă!"
Andrei Cordea, gata de revenirea în Europa! Echipa care vrea să îl transfere după retrogradare
Andrei Cordea, gata de revenirea în Europa! Echipa care vrea să îl transfere după retrogradare
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!