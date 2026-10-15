Marius Baciu rupe tăcerea la o lună după plecarea de la FCSB și dezvăluie adevăratul motiv al demiterii

Marius Baciu rupe tăcerea la o lună după plecarea de la FCSB și dezvăluie adevăratul motiv al demiterii Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
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Marius Baciu (51 de ani) a explicat cauzele care au dus la despărțirea sa de FCSB, punând rezultatele pe seama campaniei de achiziții și a lipsei de pregătire a noilor jucători.

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Din articol

La aproape o lună după ce a părăsit banca tehnică a formației bucureștene, Marius Baciu a vorbit despre problemele întâmpinate în mandatul său, desfășurat în perioada mai-septembrie 2026. Antrenorul a susținut că mutările făcute târziu pe piața transferurilor și forma sportivă sub așteptări a fotbaliștilor sosiți la echipă i-au afectat parcursul pe banca tehnică.

„Transferurile întârziate m-au dat afară. Noi ne-am fixat niște ținte foarte clare, însă la un transfer nu poți fi niciodată sigur. Cred că un alt motiv pentru care nu s-au putut realiza mutările a fost și Campionatul Mondial. Orice jucător poate să mai aștepte, să își dorească altceva, iar între timp intervin și impresarii. FCSB este o echipă vizibilă, care își propune în fiecare an să joace în cupele europene și să câștige campionatul. Este normal să vândă jucători, dar și să fie o destinație atractivă pentru mulți fotbaliști. Mai ales pentru un jucător precum Boutoutaou, care vine din liga a treia”, a spus Marius Baciu, potrivit ProSport.

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Baciu conferinta
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Marius Baciu, despre instalarea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Fostul antrenor al roș-albaștrilor este de părere că numirea lui Laurențiu Reghecampf nu a făcut nimic altceva decât să atenția de la dificultățile reale din cadrul lotului.

„Tot ce s-a întâmplat în perioada mea a trebuit să fie pus într-un anumit fel. Bineînțeles că s-a scos în evidență revenirea lui Reghe, pentru a umbri alte probleme care au existat în echipă: venirea jucătorilor și faptul că unii dintre ei nu au dat randament. Putea să vină și Mourinho, tot nu avea cum să obțină randament de la un jucător pe care îl aduceai astăzi și care a doua zi trebuia să joace pentru o altă echipă. Reghe este un fost jucător al Stelei și un antrenor care a câștigat trofee și a ajuns în Champions League. Nu ai cum să nu îl scoți în evidență”, a mai spus Marius Baciu.

Marius Baciu a adunat 15 meciuri pe banca FCSB, având o medie de 1,4 puncte pe partidă. Sub comanda sa, echipa a obținut calificarea în Conference League din play-out, după barajele câștigate împotriva celor de la FC Botoșani și Dinamo, însă a părăsit competiția europeană după dubla manșă cu Auda, pierdută cu scorul general de 3-7. În actuala ediție de campionat, 2026-2027, bilanțul tehnicianului în primele 10 etape a cuprins 3 victorii, 3 egaluri și 4 eșecuri.

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