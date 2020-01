"De azi vei fi un alt om!" Clipul video al momentului! Steliano Filip s-a botezat la 25 de ani:)

Steliano Filip s-a botezat.

Fotbalistul celor de la Viitorul Constanta, Steliano Filip s-a botezat astazi, la varsta de 25 de ani. Acesta face parte dintr-o familie care este de religie penticostala, iar la botezul sau au luat parte pe langa familie si rude, prieteni si alti oameni care sunt de aceasta religie.

"Suntem din Timisoara, da, suntem 9 frati. Eu sunt al doilea, ca varsta, am o sora mai mare. Joc fotbal de la 7 ani si acum am 25. In mai voi face 26. Am jucat la Dinamo, da, dupa care am fost in Croatia, la Hajduk Split si acum sunt la Viitorul", a spus Steliano Filip.

"Iti promit ca de azi viata ta se va schimba, atat pe plan sportiv, cat si pe plan personal. Vei vedea ca vei avea succes, si ca prunc al lui Dumnezeu, dar si in ceea ce faci tu", a spus unul dintre pastori.