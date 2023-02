Sibienii au emis un comunicat, vineri, în care au anunțat că TAS a menținut decizia depunctării. FC Hermannstadt a susținut de la început că Administrația de Monitorizare din cadrul FRF nu a ținut cont de planul de reorganizare și ar fi penalizat clubul pe nedrept pentru niște datorii acumulate pe parcursul acestui sezon.

Dani Coman, tare pe poziții. Care este obiectivul lui FC Hermannstadt după decizia oferită de TAS

Președintele de la club, Dănuț Coman, a vorbit din nou despre cele nouă puncte pierdute definitiv în campionat și a evidențiat că este convins în totalitate de faptul că echipa se va salva de la retrogradare, în ciuda unui play-out solicitant pentru FC Hermannstadt.

„Se pare că noi încă nu ne-am revenit după pierderea celor 9 puncte, dar eu sunt convins că odată cu revenirea jucătorilor accidentați, și aici mă refer la Stoica și la Baba Alhassan, în momentul în care și Iancu va fi pregătit 100%, în acel moment toate lucrurile vor arăta altfel. Eu am încredere în echipă și sunt convins că nu vom avea emoții cu retrogradarea, chiar dacă va fi un play-out intens.

Din păcate s-au pierdut cele nouă puncte. Gata, am spus stop! Din acest moment ne gândim la viitor, ce a fost s-a terminat. De acum încolo ne vom pregăti pentru obiectivul pe care îl avem acum, acela de a rămâne în prima ligă. Eu sunt convins că jucătorii au fost afectați foarte tare și s-a discutat intens în ultima vreme de cele 9 puncte pe care ei le-au pierdut”, a spus Dani Coman, potrivit Sport Total.

Comunicatul postat de Hermannstadt

Sibienii au atacat decizia FRF de a depuncta echipa cu 9 puncte din cauza neregulilor financiare din prima parte a sezonului, însă TAS a decis ca depunctarea să rămână în vigoare, după cum a anunțat chiar clubul.

„Din păcate, nu a fost să fie! Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a decis astăzi ca depunctarea cu 9 puncte primită de clubul nostru în luna decembrie a anului trecut să rămână în vigoare...

Am luptat până la ultima resursă legală și morală pentru a recupera această pierdere grea! Am luptat pe toate căile juridice posibile! Acum vom continua să luptăm doar pe plan sportiv, unde am demonstrat că ne merităm locul în primele 6 echipe din Superliga.

Rămânem o familie unită!”, se arată în comunicatul postat pe contul de Facebook al lui Hermannstadt.