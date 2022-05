Dan Petrescu scoate asul din mânecă pe final de sezon! Jucătorul care vine să-l ajute în ultimele partide

„Bursucul” a luat decizia de a-l reinclude pe Ovidiu Hoban (39 de ani) pe lista de Liga 1. Mijlocașul defensiv, care a evoluat în ultima vreme pentru echipa a doua a ardelenilor a anunțat că la finalul acestui sezon va pune capăt carierei de fotbalist.

”Încă nu am agățat ghetele în cui. În momentul de față, sunt din nou pe lista de Liga 1. Dacă Mister Dan Petrescu are nevoie de mine, vreau să-l ajut. Încă am contract și vreau să fiu profesionist, să-mi ajut echipa.

99,9% da, mă retrag în vară. Nu spun niciodată 100%, pentru că nu se știe. Sunt foarte hotărât ca în vară să mă concentrez mai mult pe familie, am aproape 40 de ani și am făcut destule în fotbal. Deocamdată nu m-am decis dacă voi fi antrenor sau un om „din birouri”. Sunt în dilemă.

Rămâne un sezon disputat. Dacă înainte cu 3 etape eram mai liniștiți, acum nu mai suntem așa. Sper să se repete episodul de la Craiova, din 2020 (n.r. - CFR Cluj a câștigat, în finala campionatului, titlul la Craiova) și să ne impunem. O eventuală „finală” cu FCSB s-ar juca cu de toate: emoții, presiune, e normal. Mi-aș dori să nu ajungem până acolo, ci să câștigăm înainte de ultima etapă campionatului. Noi ne antrenăm, facem totul ca să fim pregătiți 100% pentru fiecare meci”, a declarat Ovidiu Hoban pentru Playsport.

Doar șase meciuri a apucat Hoban să joace pentru CFR în acest sezon, adunând o medie de 38 de minute pe partidă.

Hoban se află sub contract cu CFR Cluj din 2017, când a venit liber de contract de la Beer Sheva.

Mijlocașul defensiv are în palmares patru titluri de campion cu CFR Cluj și două Supercupe ale României.