"Daca m-as trezi maine cu el la antrenamente? L-as imbratisa, e unul dintre cei mai buni din Liga 1!" Teja, despre TRANSFERUL RECORD gandit de Becali la FCSB

Viitorul - FCSB, duminica, ora 21:00, este derby-ul acestei etape de play-off.

Gigi Becali viseaza la cel mai scump transfer din istoria Ligii 1. Patronul FCSB vrea sa ofere 3 milioane de euro pentru Ianis Hagi si sa-i lase lui Hagi un procent de 20% dintr-un viitor transfer. Cum Becali e convins ca il va vinde pe Ianis Hagi pentru 50 de miliioane de euro rezulta ca Viitorul ar incasa nu mai putin de 13 milioane de euro.

Deocamdata, planul lui Becali este doar pe hartie. Si are sanse mari sa ramana doar la acest stadiu in conditiile in care Ianis Hagi a intrat deja pe radarul unor cluburi din straintate.

Mihai Teja a comentat si el transferul virtual al lui Ianis Hagi. Antrenorul FCSB spune ca l-ar imbratisa pe tanarul mijlocas daca s-ar trezi cu el la antrenamente, insa nu-i garanteaza postul de titular.

"Nu vreau sa ma refer la pretul lui Ianis. Imi place ca jucator, are valoare si poate sa ajunga sus. Orice echipa si l-ar dori. Il cunosc de mic si are calitati foarte bune. Va ajunge un jucator de top. L-as imbratisa daca m-as trezi cu Ianis maine la antrenamente. Nu stiu daca ar fi titular din primul meci. E unul dintre primii trei jucatori din Liga 1 la ora actuala", a declarat Mihai Teja in cadrul unei conferinte de presa.