"Daca le arat CV-ul meu, le ia doua zile sa-l citeasca" Hagi vrea sa faca performanta in Europa, dar nu in orice conditii. Ce spune despre plecare

Gica Hagi recunoaste ca e tot mai tentat de o aventura in strainatate, dar nu vrea sa se autopropuna nicaieri. El asteapta sa fie cautat.

Hagi vrea o echipa cu pretentii, care sa ii ofere posibilitatea de a face performanta. "Pai daca le arat CV-ul meu, le ia doua zile sa-l citeasca", spune el.

Gica Hagi a vorbit dupa 2-2 cu Steaua, la Ovidiu, pe seama acestui subiect.

"Orice echipa care are sanse sa faca performanta in Europa e interesanta pentru mine. Inca nu stiu. Cand unii dormeau, eu munceam. 24 din 24! Unii mici vor sa vorbeasca despre astia mari! Pai daca le arat CV-ul meu, le ia doua zile sa-l citeasca.

As pleca si maine! Eu mi-am bagat singur presiune! Si mai am un mare atu, ca nu bat pe la usi! Nu am facut asta niciodata", a spus Hagi.

In varsta de 53 de ani, Gica Hagi a antrenat nationala Romaniei, Bursaspor, Poli Timisoara, Steaua, Galatasaray si Viitorul, formatie pe care o si patroneaza.