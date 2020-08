"Daca dupa 2 meciuri nu poate sa faca un dribling?" Transferul lui Coman in Premier League, sub semnul intrebarii! Un fost international roman spune lucrurilor pe nume

Florinel Coman este dorit de mai multe cluburi din Anglia, printre care si Crystal Palace, club care evolueaza in Premier League.

Alin Stoica (40 de ani), fost jucator la Steaua si international roman, este sceptic in ceea ce priveste capacitatea lui Coman de a se impune in Premier League. Acesta crede ca fotbalistii romani au nevoie si de o educatie aparte pentru a se impune intr-un campionat strain din Europa, nu doar de talent:

"Acesti jucatori cand pleaca in occident trebuie sa reuseasca! Pentru ca atunci cand preia L'Equipe ca Florinel Coman e ca Mbappe si daca dupa 2 meciuri nu poate sa fac un dribling ce facem? Ne intrebam unde e fotbalul romanesc! De ce nu putem sa ne luptam cu Anglia, cu Spania. Eu cred ca romanul e talentat, insa trebuie si bine educat. Eu am avut noroc sa ajung in Belgia cand eram mic. Si mie imi era greu daca cresteam in Romania", a spus Alin Stoica la Ora Exacta in Sport.

Alin Stoica are 13 meciuri in echipa nationala a Romaniei. In cariera a evoluat la cluburi importante, printre care Anderlecht, Club Brugge, Siena sau Gent.