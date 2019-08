"Daca as putea, l-as aduce maine! Avem nevoie de un antrenor foarte bun, nu doar de cineva mai bun ca Andronache!" Anunt de ULTIMA ORA despre viitorul antrenor de la FCSB

Narcis Raducan recunoaste ca Edi Iordanescu e in topul listei sale de preferinte pentru banca FCSB.

Raducan si Becali vor incerca sa-l convinga pe Edi sa plece de la Medias. Si in vara, Iordanescu Jr. a fost dorit, insa a ales sa spuna 'pas'. FCSB l-a promovat pe fostul secund Bogdan Andone antrneor principal.

"Eu, daca as putea, l-as aduce maine pe Edi Iordanescu. Eu l-am propus. In conditiile agreate de ambele parti, nu in conditiile domnului Becali sau ale lui Edi. Poate are o motivatie in plus acum, ca sunt si eu acolo. Un antrenor de acest nivel stie foarte bine sa gestioneze o situatie cum e cea de acum. E suficient de puternic sa reziste, chiar daca FCSB e un club aparte. Cred ca sunt si beneficii. Eu vorbesc foarte des cu el. Nu i-a propus nimeni ceva concret. Sunt si discutii pe care nu le pot face publice. Cu Enache nu pot sa spun nimic, el trebuie sa zica ce se intampla. Eu mi-am dat o opinie referitoare la el. Eu am o opinie in privinta tuturor lucrurilor care se intampla in jurul clubului. Enache e un antrenor bun. De aici si pana la a negocia cu el, e ceva distanta. Opinia mea este ca trebuie sa punem un antrneor foarte bun, nu doar pe cineva care sa fie mai bun ca Andronache. Avem tatonari cu mai multi antrenori. Si Bergodi e o varianta, e un antrenor foarte bun. Tratative avansate nu sunt cu nimeni in acest moment", a spus Raducan la Digisport.

Edi Iordanescu a dat primul raspuns la propunerea venita dinspre FCSB la finalul partidei castigate in fata Voluntariului, 3-0.



"Nu stiu ideile celor de la FCSB, eu am treaba mea aici, e un subiect pe care nu pot sa-l comentez. Patronul Becali are respectul meu pentru sufletul pe care-l are si pentru cat investeste. Ma simt bine la Medias pentru ca-mi desfasor meseria si raman cu principiile intacte. FCSB a suferit o mare pierdere prin plecarea lui Mihai Stoica, e un om care incerca sa tina un anumit echilibru. Ma bucur pentru Narcis. Stiu ca si-a dorit sa revina, poate sa aduca un plus extraordinar. Il felicit, este bine pentru fotbalul romanesc sa avem astfel de oameni implicati. Altceva nu pot sa comentez. Prietenia e una, plecarea la FCSB e alta", a comentat Iordanescu.