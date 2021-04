Da Becali o super lovitura in Liga 1? Jucatorul pe care s-a chinuit sa-l ia devine liber si poate semna oricand

Unul dintre apartorii favoriti ai lui Becali poate fi adus la cost de transfer 0 in vara!

Rachid Bouhenna (29 de ani), capitanul lui Sepsi din ultimele doua sezoane, isi incheie la finalul campionatului contractul cu echipa din Sf. Gheorghe. Din acest motiv, algerianul nu a prins lotul cu CFR, iar despartirea pare sigura dupa ce playoff-ul va ajunge la o concluzie.

Bouhenna a fost o tinta pentru Becali atat acum un an, cat si in toamna, dupa declansarea crizei Covid in lotul FCSB. De fiecare data, afacerea a picat. Acum, Becali il poate aduce pe Bouhenna pentru a intari defensiva, zona cu probleme pentru FCSB de mai bine de doi ani. Bouhenna e un fotbalist verificat in Liga 1 si cu experienta importanta in spate, iar aducerea sa n-ar insemna un efort financiar pentru Becali. Practic, fotbalistul indeplineste cele mai important criterii stabilite de patronul FCSB in privinta transferurilor de jucatori trecuti de 25 de ani.



Inainte sa vina in Romania, in 2019, Bouhenna a mai jucat in Franta, la Sedan si Compiègne, dar si in tara sa, la MC Alger, sau in Scotia, la Dundee United.