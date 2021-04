BREAKING NEWS! Cazuri de Covid-19 la Clinceni inainte de meciul cu FCSB! Poenaru, printre cei testati pozitiv

Echipa ilfoveana are mari probleme inainte de meciul cu FCSB si nu se va putea baza pe mai multi fotbalisti.

La testarea efectuata inainte de a doua partida din playoff, contra FCSB-ului, 4 teste au iesit pozitive, printre care si cel al antrenorului Ilie Poenaru, anunta Prosport. Partida de pe stadionul "Ion Comsa" din Calarasi este importanta pentru cele doua formatii din play-off.

FCSB ocupa primul loc, cu 36 de puncte, iar o victorie in fata gruparii din Ilfov i-ar duce pe elevii lui Toni Petrea la patru puncte in fata CFR-ului, cel putin pana la meciul campioanei Romaniei cu Sepsi OSK. De partea cealalta, cele trei puncte puse la bataie la partida de la Calarasi i-ar duce pe ilfoveni pana pe 4, la un punct in fata lui Sepsi OSK.

Partida dintre Academica Clinceni si FCSB va fi arbitrata de Adrian Cojocaru (Galati), iar acesta va fi ajutat de Vasile Marinescu (Bucuresti) si Marius Badea (Ramnicu Valcea). Arbitru de rezerva a fost ales Andrei Antonie (Bucuresti).