Cum i-a dat Ciobi șah-mat lui Reghe. "Asta a fost strategia noastră!"

Ilfovenii au făcut un meci perfect din primul până în ultimul minut și au obținut prima victorie din istorie în playoff. De cealaltă parte, Universitatea Craiova încheie o serie de 7 victorii consecutive, ruinând speranțele la câștigarea campionatului.

FC Voluntari - Universitatea Craiova 3-1

Liviu Ciobotariu, antrenorul care scrie istoria pentru clubul ilfovean, s-a declarat fericit al finalul partidei jucate pe teren propriu, însă își încurajează elevii să lupte în continuare pentru a avea un parcurs cât mai bun.

"Aveam nevoie de această victorie pentru moral și pentru tot ceea ce facem noi la antrenamente. Sunt bucuros. Îmi felicit jucătorii, am avut un meci foarte greu. Am întâlnit Universitatea Craiova, au condus jocul. Am fost foarte bine organizați, asta a fost strategia noastră, să nu le dăm spații.

Am reușit să marcăm trei goluri și mă bucur pentru acest lucru. Am gestionat bine partida după ce am fost egalați. Suntem bucuroși că am câștigam primul meci în play-off și va trebui să facem cât mai puține greșeli de acum înainte.

Budescu este un jucător foarte bun. Este un magician pe teren. Te încântă când te uiți la el. Trebuie ținut cont că nu s-a antrenat șapte-opt zile, a avut atitudine. Și-a dorit să joace și nu mă așteptam să reziste 84 de minute. Este un fotbalist care face diferența, e clar", a spus Liviu Ciobotariu, la finalul meciului.