"Un cosmar pentru noi, trebuie sa inteleaga cu totii ce inseamna Dinamo"! Prunea a vorbit despre plecarea sa si a lui Neagoe de la Dinamo

Viitorul a reusit scorul primei etape si a castigat contra lui Dinamo cu 5-0.

Florin Prunea a vorbit despre infrangerea din aceasta seara din meciul cu Viitorul si spera ca in urmatoarele meciuri Dinamo sa aiba rezultate mai bune.

"Un cosmar pentru noi, trebuie sa intelegm cu totii ca Dinamo inseamna si suporteri, au fost civilizati dupa ce am stat de vorba cu ei. Mai departe sigur ca ne asteapta un meci greu cu Craiova, mergem mai departe si trebuie sa facem orice sa indreptam rezultatul de azi. Este inadmisibil cum ne-am prezentat in aceasta seara, baietii au fost cu capul plecat in vestiar, erau cu capul jos toti, trebuie sa mergem mai departe, si bineinteles ca la fotbal ai sansa sa repari ceea ce ai stricat, la fotbal nu ai timp sa plangi", a declarat Florin Prunea, la finalul partidei.

Prunea: "Nu plec nici eu, nici Neagoe"



Florin Prunea a vorbit si despre plecarea sa si a lui Neagoe de la Dinamo si isi cere scuze in numele tuturor pentru rezultatul din aceasta seara.



"Suporterii lui Dinamo nu mai au rabdare, una peste alta au plecat acasa in linisite. Nu avem ce sa ii facem lui Neagoe, probabil ca daca va reununta, eu nu am sa renunt. Imi cer scuze in numele tuturor. Am venit in cel mai slab moment la Dinamo. Este numai si numai vina noastra, trebuie sa ne asumam, cand voi simti ca nu se va mai putea face nimic, voi pleca. Daca suporterii nu vor fi langa noi, ne va fi foarte greu. O sa vorbesc cu baietii pentru ca nu putem sa continuam asa. Au sansa ca duminica viitoare sa demonstreze ca a fost doar un accident. Eu cred in continuare ca avem un lot bun si am incredere in acest lot. Eugen Neagoe este antrenorul echipei si va ramane antrenorul echipei si sunt convins ca la meciul cu Craiova vom arata altfel", a mai declarat Prunea