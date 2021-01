El este urmatorul fotbalist care va pleca de la FCSB?! Gigi Becali l-a 'retrogradat' in postura de rezerva si nu-l mai vrea pe teren 

Gigi Becali are un nume nou pe 'lista neagra'.

Se pare ca Darius Olaru i-a iesit din gratii patronului de la FCSB. Mijlocasul, care era in toamna nelipsit din primul 11, fiind integralist in partidele tari cu CFR Cluj, Universitatea Craiova si Sepsi, a inceput meciul cu FC Voluntari ca rezerva.

El a intrat pe teren la pauza, in locul lui Oaida, jucand doar 45 de minute, la fel ca in partida cu FC Viitorul, in care a fost scos de pe teren dupa prima jumatate, Buziuc fiind cel care i-a luat locul pe gazon.

Atunci, la pauza meciului de la Ovidiu, managerul celor de la FCSB, Mihai Stoica, a fost vazut aruncandu-si telefonul mobil dupa ce a discutat, cel mai probabil, cu patronul echipei, care a dictat schimbarile.

Dupa meciul cu Viitorul, Gigi Becali a decis ca Darius Olaru sa inceapa partida cu Voluntari pe banca de rezerve, lucru care nu s-a mai intamplat din septembrie 2020. Ultimele partide in care Olaru nu a fost in primul 11 s-au incheiat cu infrangerea ros-albastrilor, cu 1-2 la Voluntari si cu 2-5 la Iasi.

Intrebat ce parere are despre faptul ca si-a pierdut locul in echipa de start, mijlocasul a declarat ca antrenorul i-a explicat ca trebuie sa se odihneasca, iar asta in ciuda faptului ca a jucat foarte putin in acest an.

La inceputul acestui sezon, Gigi Becali i-a avut pe 'lista neagra' pe Adrian Petre si Sergiu Bus, care au plecat pana la urma de la FCSB.