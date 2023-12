De când a fost instalat pe banca tehnică a giuleștenilor, antrenorul italian a bifat 21 de prezențe la cârma Rapidului și a înregistrat o medie de 1.71 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Cristiano Bergodi, mesaj pentru fanii rapidiști: "Perfect!"

Rapid a fost eliminată din Cupa României, în urma remizei din ultima confruntare cu CFR Cluj, de "acasă", scor 0-0, iar fanii s-au arătat nemulțumiți de ratarea obiectivului (DETALII AICI).

Cristiano Bergodi a avut un mesaj pentru suporteri, remarcând faptul că are tot respectul pentru fanii rapidiști și că e dezamăgiți de eliminarea din competiție.

"Unde în lumea fotbalului există o echipă cu o formă ascedentă? Toți jucătorii au o formă slabă. Suntem la 6 puncte de FCSB. Eu sunt mulțumit. Sunt dezamăgit de eliminare (n.r. din Cupa României), dar au trecut două zile

Am tot respectul pentru suporteri, de când am venit prima dată la Rapid. Dacă noi treceam de Cupă, meciul era perfect. Au jucat bine băieții. Ne-a lipsit golul. Noi am făcut un meci bun cu CFR. Noi am avut ocaziile cele mai mari.

Suporterii să stea cu noi. Altfel, ne facem rău singuri. Sper să înțeleagă. Este o peluză mare, sunt extraordinari. Să vină să ne ajute", a spus Cristiano Bergodi la conferința de presă.

Ce urmează pentru Rapid

Pentru Rapid urmează meciul din a 19-a etapă a Superligii României de pe Giulești, împotriva celor de la FC Voluntari, sâmbătă, 9 decembrie, de la ora 20:45.

Ultima confruntare dintre cele două echipe s-a petrecut la începutul lui august, moment în care ilfovenii au reușit să câștige pe "Anghel Iordănescu" cu 2-1.