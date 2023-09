Cristiano Bergodi, la un pas de Dinamo! Antrenorul italian a explicat cine l-a vrut și de ce a picat mutarea

Acest lucru s-ar fi întâmplat în perioada în care clubul era patronat de Cristi Borcea, care a condus clubul din „Ștefan cel Mare” în perioada (1995-2012).

Bergodi a explicat că mutarea a picat, deoarece n-a putut ajunge la un consens cu fostul patron al lui Dinamo.

Bergodi, dorit de Borcea la Dinamo

„Am antrenat majoritatea echipelor importante din fotbalul românesc, dar nu am avut ocazia să lucrez la Dinamo. Am avut câteva discuții cu domnul Borcea și cu domnul Argăseală, însă nu am ajuns la un consens. Sunt un profesionist și îmi păstrez loialitatea față de Rapid, clubul care îmi stă la inimă. Mereu am apreciat susținerea pasională a fanilor noștri”, a spus Cristiano Bergodi într-un interviu pentru Fanatik.

Cristiano Bergodi a preluat Rapidul în această vară, pe 10 iulie 2023, înlocuindu-l pe banca tehnică pe Adrian Mutu, care a ales să dea curs oferetei venite de la Neftchi Baku.

Opt meciuri a adunat Cristiano Bergodi pe banca Rapidului, obținând în medie 1.75 puncte pe joc.

Patru victorii, două egaluri și două înfrângeri este palmaresului antrenorului italian la cârma echipei din Giulești.