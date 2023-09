Duelul se anunță a fi unul spectaculos, „câinii” urmând să întâlnească echipa cu cel mai bun atac, dar și cea mai slabă apărare din Superliga, având 18 goluri marcate și tot atâtea primite. FC U Craiova dă și golgheterul campionatului, pe Aurelian Chițu (32 ani), care are șase reușite până acum, la egalitate cu Marko Duganzdic, care a plecat de la Rapid.

Aurelian Chițu: „Va fi un meci diferit!”

Aurelian Chițu a vorbit într-un interviu acordat pentru www.sport.ro și PRO TV și a prefațat duelul de pe Arena Națională cu Dinamo, punctând că se așteaptă la un duel spectaculos.

„Cu siguranță că este un avantaj pentru noi că se joacă pe Arena Națională, contează foarte mult terenul, mai ales pentru noi. Suntem o echipă care jucăm foarte bine pe un teren bun, cred că ne va avantaja, sper să fie și bun terenul, la ce am văzut la meciurile naționalei părea destul de prost, acum sperăm să fie bun la ora meciului.

Toate meciurile noastre de până acum au fost destul de spectaculoase, probabil și cu Dinamo va fi la fel. E foarte important pentru noi să luăm cele 3 puncte pentru că vom face 12 puncte și altfel vedem situația la play-off. Sperăm să marcăm multe goluri noi. Nu putem să ne luăm după ultimele meciuri, probabil va fi unul diferit.

Eu cred că noi suntem echipa mai bună, acum trebuie să și arătăm pe teren, vom vedea. Sunt într-o formă bună, cred că toată echipa e într-o formă bună, nu am avut și rezultatele dorite, puteam mult mai mult, am pierdut puncte foarte ușor, să sperăm că meciul cu Farul ne-a dat o altă încredere. La ultimul meci nu am luat gol și sperăm să o ținem tot așa. Suntem o echipă nebună, nu știi la ce să te aștepți la un meci cu noi.

Eu mă simt bine, mă bucur de fotbal în momentele astea, am ajuns la o vârstă, vreau doar să mă bucur de fotbal și atât. Sper să o țin tot așa.

Play-off-ul este obiectivul nostru în acest sezon, nu am început cum trebuia, dar cred că avem încă șanse. Mie îmi place Dinamo, mi-a plăcut cum au jucat până acum, nu e ușor să vii de la Liga 2 cu același lot, au început și ei acum să mai aducă jucători, dar mie îmi place cum au jucat până acum.

Anul trecut cred că meritam să fim în play-off, s-a dovedit că meciul întrerupt de la Sf. Gheorghe a fost o greșeală, eu cred că meritam să fim”, a declarat Aurelian Chițu pentru www.sport.ro și PRO TV.

Ce a spus Aurelian Chițu despre neconvocarea la echipa națională

Deși este golgheter în prima ligă, Chițu a fost ignorat de selecționerul Edward Iordănescu. Fotbalistul nu a dorit să comenteze prea mult situația, însă a precizat că și-ar dori să îmbrace tricoul naționalei.

„Nu știu ce să zic despre națională, probabil dacă voi fi chemat vreodată o să merg cu cea mai mare plăcere. (n.r. dacă există dorință să joace la națională) Absolut, ar fi ceva frumos să fiu convocat la națională, dar nu știu ce să zic”, a adăugat fotbalistul.