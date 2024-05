În play-off, giuleștenii s-au despărțit de Cristiano Bergodi. Italianul a înregistrat patru eșecuri consecutive, iar Dan Șucu & Co. au ales să se debaraseze de serviciile acestuia. De interimat s-a ocupat Bogdan Lobonț.

Neil Lennon, noul antrenor principal din Giulești

"La început, am vorbit cu domnul Șucu și cu Daniel Sandu, am purtat discuții ample cu ei. Apoi, ne-am reîntâlnit în urmă cu câteva săptămâni și am fost foarte impresionat de proiectul pe care mi l-au prezentat. Am fost foarte impresionat de domnul Șucu, este un om foarte puternic, foarte inteligent, un om cu principii. A fost impresionant pentru mine. Apoi, vorbind și cu Daniel, a fost o decizie simplă pentru mine. Sunt foarte bucurors să fiu aici, știu că Rapid este un nume foarte important în istoria fotbalului românesc. Este o oportunitate pentru mine.

Sper să creez o conexiune puternică între mine și suporteri, dar acest lucru vine odată cu obținerea rezultatelor pozitive și cu a face performanța. Este responsabilitatea mea. Știu că sunt suporteri foarte pasionați, care iubesc clubul. Sunt asemănători fanilor lui Celtic. Îmi doresc să facem performanță, acesta este obiectivul meu principal.

Sper să întâlnesc curând suporterii și voi face tot ce este posibil pentru a face performanță cu Rapid", a declarat Neil pentru fcrapid.ro.

Neil Lennon și-a trecut în CV cinci titluri și patru cupe cu Celtic și a antrenat ultima dată în 2022, la Omonia Nikosia



