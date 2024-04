Formația dirijată de Cristiano Bergodi are patru înfrângeri consecutive în play-off-ul Superligii României și se distanțează treptat de locurile care duc în cupele europene sezonul următor. În etapa #5, Rapid va întâlni prima clasată, FCSB.

Cristiano Bergodi a explodat la conferința de presă: ”În ce lume trăiesc? Scoate jucătorii importanți de la FCSB și să vedem ce fac ei”

”În noiembrie și în decembrie ce s-a întâmplat?”, a fost întrebat Cristiano Bergodi la conferința de presă. ”În noiembrie și în decembrie am avut cei mai buni jucători accidentați. Ce întrebare e asta? Tu unde trăiești?”, a răspuns antrenorul.

Disputa între reporter și tehnicianul Rapidului a continuat: ”Dumneavoastră în ce lume trăiți?”, a fost replica pentru Cristiano Bergodi, care nu și-a mai putut controla nervii. Bergodi s-a dezlănțuit și a ținut un discurs referitor la problemele de lot pe care le-a avut la Rapid și a menționat că a reușit să învingă candidatele la titlu fără jucători importanți, precum Albion Rrahmani sau Claudiu Petrila.

”Trebuie să ai respect! În ce lume trăiesc? Stai liniștit! După FCSB am reușit. Fără Rrahmani, fără Petrila. Am avut două luni în care n-am avut atacanți. Scoate jucătorii importanți de la FCSB și să vedem ce fac ei! Două luni am reușit cu Craiova și cu FCSB să câștigăm! Două luni au lipsit Rrahmani, Petrila, Emmers. Jucători foarte importanți. Și tot am rămas acolo sus. Și chiar dacă nu am câștigat! Ce probleme de jucători am avut în noiembrie-decembrie? Cu Rrahmani, Petrila. Ce înseamnă că am câștigat cu Craiova și FCSB? Echipele trebuie să aibă anumite caracteristici. E greu când jucăm fără atacant, fără mijlocaș. Nu mă învață nimeni fotbal pe mine”, a răbufnit antrenorul.

Cum arată play-off-ul Superligii României la finalul etapei a patra

FCSB a învins-o în runda #4 pe CFR Cluj, în Gruia, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” cu 1-0 și și-a asigurat 13 puncte avans față de ocupanta locului secund.

Ardelenii sunt pe doi cu 31 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova, care completează podiumul. Oltenii au pierdut cu Farul în această etapă, scor 1-2, pe ”Ion Oblemenco”.

Iar campioana en-titre a devansat-o, astfel, pe Rapid în clasament. Echipa de la malul mării se situează pe locul patru cu 29 de puncte, iar giuleștenii au coborât pe cinci.

Cu o înfrângere, două remize și o victorie, formația dirijată de Bernd Storck, Sepsi OSK, rămâne ultima clasată cu 27 de puncte obținute până acum în play-off-ul Superligii României.