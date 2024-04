Giuleștenii au primit vizita covăsnenilor în etapa cu numărul patru din play-off-ul Superligii României. Echipa din Sfântu Gheorghe a dat lovitura pe final și a obținut toate cele trei puncte.

Cristiano Bergodi a rupt tăcerea după ce fanii rapidiști i-au cerut demisia

Cristiano Bergodi a vorbit după meci și a ținut să evidențieze că nu vrea să demisioneze și că nu-l interesează nici faptul că suporterii aflați în Giulești i-au cerut demisia la capătul celor 90 de minute.

”Acum... Cum să caracterizez. Un meci incredibil. Am avut o primă repriză bună. Mai ales în primele 30 de minute. Am avut ocazii mari, singuri cu portarul... Nu am putut da gol. Ne-au taxat. Parcă mingea nu a vrut să intre în poartă la Rrahmani, care a alunecat în fața porții. Dezamăgirea e mare, că ar fi trebuit să câștigăm. Trebuia să dăm gol.

(n.r. că fanii i-au strigat demisia) Ăsta e sufletul rapidist. Asta se întâmplă când suporterii sunt supărați. El se uită doar la rezultat și e normal. După un meci așa ce putem spune? Când nu dai gol și ceilalți te taxează. Nici măcar o remiză nu era suficientă. E greu dacă nu dai gol în fața porții.

Eu zic că am făcut un meci bun, dar fotbalul se joacă pe goluri. Dacă nu ai sânge rece în fața porții e foarte greu. Eu cred că băieții au pierdut un pic de încredere. E normal. Tu vrei să câștigi un meci. Ești în presiune. Dacă marcam am fi făcut un meci mai ușor, cu siguranță.

Acum nu putem vorbi deja la cald după un asemenea. Nu e ușor, moralul echipei a scăzut mult. Ne-am grăbit.

(n.r. despre demitere) Clubul decide. Ei evaluează munca antrenorului. Un antrenor antrenează și gata! Trebuia să câștigăm. Nu mă interesează pe mine că îmi cer fanii demisia.

Nu e ușor să joci sub presiune. Ce ratări am avut... Echipa a jucat bine primele 30 de minute”, a spus Cristiano Bergodi după meci.

Cum arată play-off-ul Superligii României la finalul etapei a patra

FCSB a învins-o în runda #4 pe CFR Cluj, în Gruia, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” cu 1-0 și și-a asigurat 13 puncte avans față de ocupanta locului secund.

Ardelenii sunt pe doi cu 31 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova, care completează podiumul. Oltenii au pierdut cu Farul în această etapă, scor 1-2, pe ”Ion Oblemenco”.

Iar campioana en-titre a devansat-o, astfel, pe Rapid în clasament. Echipa de la malul mării se situează pe locul patru cu 29 de puncte, iar giuleștenii au coborât pe cinci.

Cu o înfrângere, două remize și o victorie, formația dirijată de Bernd Storck, Sepsi OSK, rămâne ultima clasată cu 27 de puncte obținute până acum în play-off-ul Superligii României.