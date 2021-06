"Credeti-ne pe cuvant, nu e totul chiar atat de negru!" PCH, noi informatii despre situatia de la Dinamo. Ce se intampla cu Dusan Uhrin

Suporterii dimanovisti continua lupta in incercarea de a-si salva clubul de la disparitie.

"Cainii" au primit o veste buna din partea DDB. Desi declara in urma cu putin timp ca nu a primit niciun salariu de cand a revenit la Dinamo, Dusan Uhrin a luat decizia de a continua alaturi de gruparea "alb-rosie".

Cu toate ca situatia financiara a clubului este una precara, suporterii-actionari ai lui Dinamo au luat decizia de a trimite echipa in cantonament in Turcia, unde trupa lui Uhrin va disputa un meci amical cu Galatasaray.

"Suporteri, Dinamo, viata!

DDB - DINAMO - GALATA

Ne dorim enorm sa va dam vesti bune despre Dinamo. Asta ar ajuta mult si programul, vestile bune dau incredere, creeaza entuziasm, am atrage si mai multi oameni langa noi.

Insa e o mica “problema”: valorile DDB. Prima dintre acestea este ONESTITATEA. Sigur ca putem masca dificultatile, evident ca putem farda obstacolele, avem in echipa oameni care se pricep la comunicare, in marea de probleme care alcatuiesc realitatea zilnica a lui Dinamo am gasi doua chestii cu care am putea transmite optimism, le-am umfla maiestru din vorbe si astfel am transforma optimismul in entuziasm chiar. Exemple!? OK.

1) Uhrin, profesionistul desavarsit, omul care ne-a salvat si care ramane alaturi de noi se intoarce din vacanta si dam drumul la treaba.



2) Indiferent de nenorociri anuntate in media, echipa se reuneste pe 15 si pleaca in Turcia.



3) Dinamo se va pregati pentru noul sezon cu stil, vom intalni pe Galatasaray in cantonament, genul de adversar la care alte echipe doar viseaza. Si lista poate continua, credeti-ne pe cuvant, nu e totul chiar atat de negru! Stim sa indulcim otrava pana in punctul in care ar savura-o si un chimist absolvent la Harvard. Atat ca DDB este despre altceva!

Programul DDB este creat de peluza care da mereu tonul in peisajul ultra din tara.

DDB a ajuns la 15.243 de cotizanti, cel mai mare proiect socios din Europa de Est.

Despre DDB scrie des si presa din strainatate, nu doar (zilnic) a noastra.

Programul DDB isi tine clubul in viata de 2 ani, lucru nemaintalnit in lume, vreodata.

DDB este programul devenit un brand.

Indiferent cine mai anunta astazi “dezastrul”, “prabusirea”, “moartea”, nu uitati ca Dinamo este inca aici si rezistam.

Asta pentru ca DDB este cu si despre “CAINI”!

DDB inseamna curaj, asumare, responsabilitate, onestitate, suferinta si forta.

In DDB sunt cei mai inversunati dintre noi

DDB NU VA CEDA NICIODATA. NICIODATA!

indiferent ce vine inspre Dinamo odata ce se deschid portile arenei.

VOM LUPTA PANA LA ULTIMA SUFLARE

NE VOM RIDICA UNII PE ALTII DIN TARANA

NE VOM STERGE SANGELE CU MANA STRANSA LA CAPAT IN PUMN

SI VOM CONTINUA SA LOVIM INAPOI

PANA LA CAPAT. PANA IN PANZELE ALBE.

PANA LA MOARTE SI DINCOLO DE EA, DINAMO!

TE IUBIM! SUNTEM AICI, UMAR LANGA UMAR, INLANTUITI!

Traversam vremuri grele, fratilor, trebuie sa fim pregatiti!

1 bilet fiecare, macar! Clubul are nevoie de bani, ca de aer!

REZISTAM IMPREUNA, CAINILOR!", au scris suporterii din PCH pe Facebook.