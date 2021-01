Craiova, la un pas sa faca un transfer de NATIONALA! "Sunt sanse mari sa se realizeze!" Pe ce fotbalist au pus ochii oltenii

Universitatea Craiova forteaza transferul unui jucator care a debutat recent in echipa nationala a Romaniei.

Portarul David Lazar (29 de ani) este tinta oltenilor pentru un viitor transfer. Lazar evolueaza la Astra din iulie 2017, iar in toamna trecut si-a marcat si debutul in echipa nationala a Romaniei.

Mirel Radoi l-a trimis titular in amicalul cu Belarus, castigat de tricolori cu 5-3.

Fanatik anunta ca Univeristatea Craiova insista pentru transferul lui Lazar si 'sunt sanse mari ca transferul sa se realizeze in 2021.'

Portarul a mai fost dorit de Craiova si in vara, fiind vazut drept inlocuitorul perfect pentru italianul Mirko Pigliacelli.

Pigliacelli mai are contract in Banie pana in 2022, insa intelegerea nu ii va mai fi prelungita, potrivit sursei citate.

"Sunt onorat de oferta celor de la Craiova. Eu mai am doi ani de contract cu Astra Gigiu si deocamdata sunt aici si ma concentrez sa imi fac treaba aici", spunea Lazar, in vara anului trecut.

900.000 de euro este cota de piata a lui David Lazar, potrivit Transfermarkt.