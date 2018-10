LIVE: Craiova 0-1 Hermannstadt | Blanaru a deschis scorul pe Oblemenco! Gazdele au nevoie de victorie ca sa urce pe loc de playoff

Craiova - Hermannstadt, ora 18:00, al doilea meci al etapei a 11-a poate insemna revenirea oltenilor in zona de play-off.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Fazele meciului:

MIN 27 - Cicaldau a primit cartonas galben dupa un fault asupra lui Petrisor Petrescu. Fotbalistul lui Mangia lipseste la meciul din etapa viitoare cu FCSB.

MIN 22 - Fedele a trimis peste poarta din interiorul careului dupa o centrare venita de la Nuno Rocha

MIN 12 - Ocazie mare de gol pentru Craiova! Mitrita a trimis spre vinclu din lovitura libera, dar Cabuz a intervenit excelent si a respins.

MIN 7 - Stefan Blanaru a deschis scorul pentru Hermannstadt cu o lovitura de cap din interiorul careului

MIN 3 - Stefan Blanaru scoate o lovitura libera din apropierea careului dupa un fault comis de Donkor. Mijuskovic a reluat cu capul peste poarta dupa centrarea lui Tatar.

ECHIPELE DE START



CS U CRAIOVA

Pigliacelli - Martic - Donkor - Kelic - Bancu - Cicaldau - Fedele - Barbut - Nuno Rocha - Kojic - Mitrita

Rezerve: Popescu - Tiago - Dimitrov - Briceag - Serban - Mihaila - Glavina

HERMANNSTADT

Cabuz - Tatar - Stoica - Mijuskovic - Company - Dalbea - Dandea - Petrescu - Rusu - Serediuc - Blanaru

Rezerve: Dumitru - Pirvulescu - Pamfile - Nkololo - Tsoumou - Abdurahimi - Niga

Craiova are nevoie de o victorie pentru a trece in partea superioara a clasamentului. In cazul unui succes, jucatorii lui Mangia vor urca pe locul 7 pana pe pozitia a treia. Cel putin pana la ora 21:00 cand se va juca partida dintre Astra si CFR Cluj.

Hermannstadt se afla pe penultimul loc al clasamentului si a pierdut toate meciurile in ultimele cinci etape. De altfel, echipa nou promovata are doar doua victorii in acest sezon: 1-0 cu Sepsi in chiar prima etapa si 4-0 cu FC Voluntari in runda a cincea. De la victoria contra ilfovenilor, Hermannstadt a pierdut toate confruntarile.

Craiova si Hermannstadt s-au intalnit o singura data pana acum. In finala Cupei Romaniei din sezonul trecut, meci castigat de olteni cu 2-0.