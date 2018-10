CRAIOVA - HERMANNSTADT | Dica primeste o veste buna! Craiova va juca impotriva FCSB fara un fotbalist capital: Becali l-a vrut in vara

Nicolae Dica a primit o veste buna dupa nici o jumatate de ora de la startul meciului dintre Craiova si Hermannstadt.

Alexandru Cicaldau, fotbalist pe care Craiova a platit 1 milion de euro in vara, a primit un cartonas galben in minutul 27 al partidei cu sibienii pentru un fault asupra lui Tatar. Avertismentul primit il va impiedica pe tanarul mijlocas sa joace in etapa viitoare contra FCSB.



Cicaldau a fost si pe lista lui Gigi Becali. Patronul FCSB s-a aratat interesat de Cicaldau atat in perioada de transferuri din iarna, cat si in cea din vara, insa in cele din urma Viitorul a decis sa accepte oferta Craiovei.