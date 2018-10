Transfer de titlu pentru Craiova! Oltenii incearca sa dea marea lovitura in iarna: vor sa aduca un international roman

Craiova incearca sa aduca un jucator de nationala.



Oltenii vor sa dea o lovitura pe piata transferurilor si sa-l aduca pe Marco Dulca, de la Swansea. Potrivit ProSport, mijlocasul central in varsta de 19 ani a fost trecut pe lista de achizitii pentru perioada de mercato din iarna de patronul Mihai Rotaru care incearca sa construiasca o echipa capabila sa se lupte la titlu.

Dulca va fi insa destul de greu de adus din Anglia. Dulca jr se afla la Swansea din 2015, iar cand a implinit 18 ani galezii i-au oferit un contract de profesionist valabil pana in 2020. Craiova va face tot posibilul sa-l transfere si sa-l aseze la centrul terenului alaturi de Cicaldau.

”Nu stiu nimic legat de o oferta de la Universitatea Craiova pentru Marco, au fost interese in trecut, acum un an sau doi, dar nu s-au concretizat. In prezent, nu am absolut nicio idee despre vreo oferta. Marco si-a prelungit de curand contractul cu Swansea pentru inca doi ani", a declarat pentru sursa citata Cristi Dulca, tatal lui Marco.