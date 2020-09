Cosmin Contra primeste intariri tocmai din Spania! "Cainii" isi betoneaza apararea cu aducerea celor doi fotbalisti de banda

Cei doi fotbalisti au efectuat testele medicale si au semnat cu formatia din Stefan cel Mare pentru urmatoarele doua sezoane.

Dinamo continua sa-si intareasca echipa dupa venirea lui Cosmin Contra. Fundasii de banda, Alexander David Gonzalez (27 de ani) si Ismael Lopez Blanco (30 de ani) au semnat cu "cainii rosii" pentru doua sezoane dupa ce au trecut cu brio testele medicale.

Alexander David Gonzalez, fundas dreapta de meserie, a jucat in sezonul trecut la CD Mirandes in Segunda Division. Venezueleanul a mai evoluat in cariera pentru Caracas (Venezuela), Young Boys, Aarau, Thun (ambele Elvetia), Huesca si Elche (Spania).

Ismael Lopez Blanco, fundas stanga, a evoluat in cariera la echipe precum Athletic Bilbao, Real Zaragoza, Lugo, Sporting Gijon, Omonia Nicosia si Tenerife. Spaniolul a inscris 2 goluri in 66 de partide jucate in La Liga. De asemenea, in cele 95 de partide disputate in Segunda Division, a reusit sa inscrie de 8 ori. Lopez Blanco a fost convocat la loturile nationale U19 si U17 ale Spaniei.