Cornel Dinu, fascinat de un jucător de la FCSB: ”Trebuie selecționat”

Elevii lui Toni Petrea s-au impus în fața lui FC Voluntari, scor 1-0, în ultima etapă, grație sclipirii lui Octavian Popescu, care a marcat golul victoriei cu un șut de la mai bine de 20 de metri distanță, la ultima fază a meciului.

Astfel, datorită acestei execuții, echipa lui păstrează încă șanse la titlu. De altfel, deși FCSB se află într-o perioadă proastă a sezonului, rezultatele fiind neconvingătoare, Tavi Popescu este un adevărat superstar al echipei și a fost propus în naționala lui Edward Iordănescu.

Cornel Dinu, un cunoscut critic al echipei lui Toni Petrea, s-a declarat fascinat de evoluțiile acestuia.

"Octavian Popescu a avut nişte sclipiri până acum, câştigul duelurilor individuale. Are viteză de pornire cu mingea la picior şi are o lovire corectă a balonului. Am asistat la goluri precum cele ale lui Del Piero. De data asta, per total, m-a surprins că Voluntari a apelat la jocul defensiv şi cei care au atacat au fost cei de la FCSB.

Se observă la FCSB că sunt posibilităţi de joc individual, există calitate la jucători, de la mijloc în atac, dar conlucrarea lor lasă de dorit, iar victoria vine dintr-o explozie individuală a unui jucător şi nu prin joc colectiv, prin nişte combinaţii care sunt antrenate, premeditate.

100% Octavian Popescu merită selecţionat. Aici intervine strategia de joc a selecţionerului, maniera de cum vrea să joace, strategia, multe lucruri care aparţin selecţionerului şi sper să reuşească, pentru că depinde viitorul României.

Asta e o problemă foarte complicată. Nu putem combate natura umană. Convingerea mea e că felul în care comunică nu ar trebui să fie un handicap. Mă interesează ce face pe teren. Messi, când a venit la Barcelona, era un handicapat din punct de vedere al exprimării. Messi e o excepţie, dar mai pot exista şi altele decât Messi, iar Octavian Popescu ar putea să fie. El e un executant pe teren, nu-i cere discurs, cere-i să arate pe teren.

În străinătate e vorba despre comportament, dar execuţiile îl recomandă", a declarat Cornel Dinu pentru Telekom Sport.