Continuă telenovela italienească de la Dinamo! Mureșan, un pas în spate în scandalul cu Bonetti: „Poate reziliem, poate nu!”

La conferința de presă susținută sâmbătă, directorul executiv al lui Dinamo susținea că Bonetti lipsește nemotivat de la muncă și că a fost înlocuit pe bancă de Sorin Colceag, secundul său.

Imediat după declarațiile lui Mureșan, Bonetti a venit cu un comunicat, prin avocatul său, în care a dezvăluit că are covid și a susținut că afirmațiile oficialului dinamovist nu sunt decât o încercare a acestuia de a-i forța plecarea din „Groapă”.

Astăzi, ca răspuns la cele susținute de Bonetti, Mureșan și-a nuanțat discursul, declarând că îl așteaptă pe antrenorul italian la discuții, urmând ca ulterior să se hotărască viitorul acestuia, la nivelul conducerii.

„Nu știam de Covid, da dacă este așa, cu siguranță domnul Bonetti are certificat medical, iar asta înseamnă că lipsește motivat de la serviciu.

Între mine și Dario Bonetti n-a existat corespondență, eu nu l-am anunțat să nu se mai prezinte la antrenament, dacă are dovezi că am vorbit la telefon, pe whatsApp sau pe email, să le arate. El a decis să plece din țară după ce a vorbit cu alte persoane, nu cu oameni din club.

În plus, noi am numit un antrenor pe Sorin Colceag, care este numit antrenor secund, nu antrenor principal. Noi nu am pus alt antrenor îl locul lui Bonetti, nici nu puteam, toate hârtiile trec pe la Comisia Tehnică, iar noi nu am fi putut, postul fiind ocupat.

El este antrenorul echipei. Așteptăm o discuție cu Bonetti, poate reziliem, poate rămâne!”, a susținut Mureșan, potrivit PlaySport.

Dinamo întâlnește în această seară, de la ora 19:00 pe FC Botoșani, în etapa a noua a Ligii 1, pe stadionul din „Ștefan cel Mare”. Cele mai tari faze vor fi pe sport.ro.