Conflict exploziv în fotbalul românesc: Ionuț Negoiță și Mircea Lucescu aruncă acuze grave

Într-un schimb de replici plin de tensiune, Ionuț Negoiță și Mircea Lucescu declanșează un război verbal care dezvăluie frustrările și tensiunile din spatele scenei fotbalului românesc.

Ionuț Negoiță, atac dur la Mircea Lucescu

Fostul finanțator al lui Dinamo își exprimă nemulțumirea față de criticile lui Lucescu și sugerează că acesta "n-are măsura cuvintelor". Negoiță îl acuză pe Lucescu că nu înțelege realitatea financiară a clubului și pariază că acesta nu va investi niciodată la Dinamo.

”Da... eu mi-am dat cu părerea. Am dreptul să o fac, sau? Unii oameni sunt foarte sensibili, cel puțin cei din generația cărora le place doar să fie lăudați și cam atât.

Eu nu am criticat pe nimeni, doar am spus că nu cred (n.r - că Mircea Lucescu și Ion Țiriac vor investi la Dinamo). Nu înțeleg de unde iritarea asta! OK, a fost antrenor la Dinamo.

Din ce am văzut, și-a primit toți banii, deci nu a rămas clubul dator față de dânsul. Asta e altă discuție. Nu am contestat și comentat performanțele fotbalistice pe care le are, dar am fost investitor 8 ani la Dinamo singur. Nu știu dacă în istoria lui Dinamo postdecembristă a mai fost cineva singur.

Cred că nu înțelege ce înseamnă faliment, sau poate că nu are măsura cuvintelor. Mi se pare exagerat.

Sunt dispus să pun pariu că acest tandem nu va investi niciodată la Dinamo. Sunt convins! Ba, mai mult de atât, vine să-mi dea sfaturi pe banii altora, să spună de Săftica, când nici măcar nu e în cunoștință de cauză”, a spus Negoiță, pentru Digi Sport.

Negoiță: "Vorbe aiurea, să bați câmpii, mi se pare prea mult"

Mai mult, Negoiță își exprimă dorința ca Lucescu și Ion Țiriac să se implice financiar la Dinamo, dar nu fără a-l critica pe Lucescu pentru afirmațiile sale.

"Dacă acest tandem va investi la Dinamo, eu voi ceda gratuit această parte de la Săftica, care nu are legătura cu baza de antrenament. Ar fi un tandem bun, și nu sunt ironic acum, nu glumesc.

Eu am spus-o la nivel provocator. Vreau să văd și filmul ăsta, dar e dreptul meu să cred într-o variantă sau alta.

Nu înțeleg de unde iritarea și de unde aberațiile pe care le-a rostit. Credeam că, odată cu trecerea anilor, oamenii devin înțelepți, nu invers. Să arunci vorbe aiurea, să bați câmpii, mi se pare prea mult.

Eu am fost 8 ani la Dinamo, l-am scos, nu l-am dus la faliment, acum vreau să-i văd și pe alții. Ne limităm doar la a vorbi și la a arunca cu jigniri. Hai să vedem și fapte”, a mai adăugat fostul finanțator al clubului din Ștefan cel Mare.

Mircea Lucescu ripostează

În replică, Mircea Lucescu ripostează vehement, acuzându-l pe Negoiță că este principalul vinovat pentru dezastrul financiar al lui Dinamo. Lucescu sugerează că Negoiță a profitat de club și că ar trebui să revină la responsabilitățile sale. Mai mult, Lucescu face referire la alte probleme din fotbalul românesc și critică modul în care anumiți actori au gestionat cluburile și au profitat de situație.

”Nu a fost un dialog la distanță. Nu are niciun rost. Văd că unul ca Negoiță, care pur și simplu a distrus Dinamo, a luat o parte din Săftica, el a profitat și îmi face mie observație. Am fost un antrenor care a dus o echipă la un anumit nivel, el trebuia să susțină echipa, să o ducă mai departe, pentru că el căuta imagine, popularitate.

A căutat avantaje materiale în detrimentul echipei de fotbal și al clubului Dinamo. Își permite să îi judece pe alții. Eu sunt doar un antrenor și cred că am ajutat-o pe Dinamo mai mult decât el. El nu a făcut decât să profite de situația lui Dinamo. A dus echipa în faliment, a dus-o în insolvență.

Ar face bine să se gândească, să dea înapoi centrul de pregătire, terenul unde se pot construi terenuri de fotbal pentru copii. Astea sunt problemele. Sunt oameni care au profitat. În anii ’90, echipele românești se puteau bate cu oricine. După ’90, au apărut oameni care au profitat.

Au fost oameni care nu aveau ce să caute în lumea fotbalului. Și la nivelul Federației, Mircea Sandu, care a profitat enorm. A obținut și rezultate, e adevărat, dar nu s-a gândit ce ar fi trebuit să facă el. Au neglijat echipele de juniori. Rezultatele din anii 90 au fost determinate de modul în care s-a lucrat în anii 80. Să sperăm că această calificare a echipei naționale va produce un eveniment în fotbalul românesc”, a declarat Mircea Lucescu, conform sursei citate.

Într-un schimb de declarații amplu mediatizat, Negoiță și Lucescu dezvăluie tensiunile profunde din culisele fotbalului românesc, lăsând loc la întrebări importante cu privire la viitorul echipei Dinamo și al fotbalului românesc în ansamblu.