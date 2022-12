Cu toate acestea, cel care a stat pe banca tehnică a UTA-ei a vorbit despre perioada sa de la Arad, evidențiind că a fost benefică pentru sine și staff-ul său.

Concluziile lui Ilie Poenaru despre UTA Arad, după ce antrenorul a fost demis în noiembrie

De asemenea, Poenaru a specificat câteva lucruri și despre fanii arădeni, precizând că așteaptă un trofeu, având în vedere că UTA s-a salvat de la retrogradare în ultimii ani.

„O perioadă bună, benefică pentru mine şi staff-ul meu. E clar că este un alt nivel la Arad. E un club greu, de tradiţie, un club care te motivează, care te obligă în acelaşi timp.

Din păcate, lucrurile nu au ieşit aşa cum ne-am dorit, iar eu o consider o experienţă foarte bună, ci nu un eşec, pentru că eşecul este când nu îţi îndeplineşti obiectivul sau când, Doamne fereşte, retrogradează echipa, ceea ce nu se pune problema.

Am început să construim ceva, am început bine această construcţie, doar că pe parcurs au fost factori care au influenţat atât rezultatele, cât şi lucrurile care trebuiau să meargă într-un sens.

(n.r. fanii) Nu mai au răbdare, sunt foarte pătimaşi, susţin echipa necondiţionat, dar deja după doi ani de evitarea retrogradării, acum, în al treilea an, îşi doresc un trofeu.

Nu poţi să creezi în patru-cinci luni de zile o echipă puternică, care să aibă şi rezultate. La Arad am avut linişte, e un club serios, o conducere serioasă, care ne-a asigurat liniştea şi tot ce am avut nevoie”, a spus Ilie Poenaru, potrivit Orange Sport.

„Nu-i vina noastră!” Reacția lui Ilie Poenaru după ce a fost suspendat. Ce a spus fostul antrenor al UTA-ei Arad

Poenaru a fost amendat cu 6.800 de lei și suspendat cu patru etape de Comisie. Pe aceeași listă a fost adăugat și Andrei Prepeliță, care a primit aceleași sancțiuni din cauza faptului că nu deținea licența PRO și s-a comportat asemenea unui antrenor principal la FC Argeș.

„Nu m-am simţit ok pentru că până la urmă n-am făcut nimic decât să respectăm regulamentul. Un regulament care spune clar cine are voie să dea indicaţii. Scrie în regulament, nu scrie câte minute, cine cum şi n-am făcut nimic rău în acest sens. Nu-i ok. Aştept să primesc motivarea.

Nu-i vina noastră că până în prezent nu s-au ţinut cursurile pro. Până la urmă, avem şi noi dreptul la muncă şi nu-i ok. N-am fost suspendat niciodată, n-am fost un antrenor problema, conflictual, am discernământ, echilibru”, au fost cuvintele lui Ilie Poenaru, potrivit Orange Sport.