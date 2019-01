"Colegii glumeau ca sunt tocilar!" Dezvaluirea facuta de noul jucator de milioane al Viitorului

Mijlocasul a terminat clasa a 12-a cu media 9,96.

Despre Tudor Baluta s-a scris saptamana trecuta ca ar urma sa fie transferat la clubul italian Genoa, alaturi de Ianis Hagi, pentru suma de trei milioane de euro. Se pare ca pentru tanarul jucator de 19 ani s-ar mai fi interesat FCSB si Brighton & Hove Albion.



Pana sa se concretizeze mutarile, Baluta isi vede de cariera la actualul club si de scoala. Spre deosebire de alti jucatori din Liga 1, care s-au dedicat exclusiv fotbalului, acesta invata foarte bine, fiind premiant cu nota 10 in primii ani de liceu. Anul trecut, el a terminat clasa a 12-a la Liceul "Ion Podaru" din Ovidiu cu media 9,96 si s-a descurcat la fel de bine si la examenul de Bacalaureat, unde a luat nota generala 8,81 si a avut a doua medie din liceu (Limba si literatura romana - 8,45 / Istorie - 8,75 / Logica, argumentare si comunicare - 9,25 / Limba Engleza - B2 / Competente digitale - utilizator nivel mediu). Baluta este acum student in anul 1 la Facultatea de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii "Ovidius" din Constanta si spune ca, pe viitor, vrea sa mai urmeze o alta facultate intr-un alt domeniu decat sportul.



"Am tinut mereu sa fiu atent cu scoala, am avut note mari intotdeauna. Nu m-a obligat nimeni, pur si simplu am simtit nevoia si am crezut ca asa este cel mai bine. Am luat premiu aproape in fiecare an. Colegii faceau glume cand eram prin clasa 9-a, spuneau ca sunt tocilar, dar nu m-a deranjat niciodata. Nu poti sa te simti jignit cand cineva iti spune ca inveti prea mult. In timp, s-au obisnuit cu mine. Avand multe cantonamente si antrenamente, nu prea am timp sa invat. Dar cand ma duc la scoala, sunt atent si incerc sa prind cat mai mult. Materia mea preferata este limba engleza. Este utila si cred ca ma va ajuta foarte mult si pe viitor", spunea Baluta, anul trecut, intr-un interviu pentru Gsp.



"Tedy" este nascut la Craiova, iar tatal lui a fost atlet. Fotbalistul este cotat la 1,3 milioane de euro, poate juca mijlocas defensiv sau fundas central, are deja 3 selectii la nationala de seniori a Romaniei, plus alte 6 la cea U21 (si 3 goluri), iar in acest sezon de Liga 1 a jucat in 16 meciuri si a reusit 2 goluri.