În duelul disputat pe 19 octombrie contra ilfovenilor, Pădurariu a fost integralist și a oferit o pasă decisivă, bifând astfel primul său assist în actuala ediție de campionat. Evoluția fotbalistului revenit în această vară la gruparea roș-albastră, după împrumutul la Corvinul Hunedoara, i-a atras atenția lui Cristi Pulhac.

Fostul jucător din primul eșalon a subliniat curajul arătat în joc de internaționalul român U21 și a explicat că decizia staff-ului tehnic de a-i oferi spațiu în flancul stâng, prin utilizarea lui Risto Radunovic în zona centrală, este una benefică pentru club.

„Mie îmi place de Pădurariu. Și aseară... n-a făcut un meci rău! Nici echipa nu joacă cum trebuie. Iar nota primită de el se datorează faptului că a dat centrarea la gol. A fost un jucător activ care a urcat, a avut tupeu, are și vârsta de partea lui. E un jucător pe care tu poți să iei niște bani și care te va și ajuta. Radunovic... te poate ajuta și în centru. Și foarte bine ce au făcut: au lăsat loc liber jucătorului tânăr.

Hai să-l vedem pe Pădurariu când își revine echipa, care are posesie, pase de gol, încredere în ea. Atunci poți să spui: «Bă, 10 au jucat bine, tu, al 11-lea, ai jucat prost, e o problemă». Atunci da. Dar în momentul de față, mie îmi place de el”, a spus Cristi Pulhac, potrivit VOYO SPORT LIVE.