EXCLUSIV Fostul star din Superliga, impresionat de „perla” lui Gigi Becali după ultimul meci: „Poți să iei bani pe el!”

Fostul star din Superliga, impresionat de „perla” lui Gigi Becali după ultimul meci: „Poți să iei bani pe el!” Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
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Ricardo Pădurariu (19 ani) a fost remarcatul lui Cristi Pulhac după victoria obținută de FCSB pe terenul celor de la FC Voluntari, scor 2-1, în etapa a 12-a din Superliga. 

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FCSBRicardo PadurariuCristi Pulhac
Din articol

În duelul disputat pe 19 octombrie contra ilfovenilor, Pădurariu a fost integralist și a oferit o pasă decisivă, bifând astfel primul său assist în actuala ediție de campionat. Evoluția fotbalistului revenit în această vară la gruparea roș-albastră, după împrumutul la Corvinul Hunedoara, i-a atras atenția lui Cristi Pulhac.

Fostul jucător din primul eșalon a subliniat curajul arătat în joc de internaționalul român U21 și a explicat că decizia staff-ului tehnic de a-i oferi spațiu în flancul stâng, prin utilizarea lui Risto Radunovic în zona centrală, este una benefică pentru club.

„Mie îmi place de Pădurariu. Și aseară... n-a făcut un meci rău! Nici echipa nu joacă cum trebuie. Iar nota primită de el se datorează faptului că a dat centrarea la gol. A fost un jucător activ care a urcat, a avut tupeu, are și vârsta de partea lui. E un jucător pe care tu poți să iei niște bani și care te va și ajuta. Radunovic... te poate ajuta și în centru. Și foarte bine ce au făcut: au lăsat loc liber jucătorului tânăr.

Hai să-l vedem pe Pădurariu când își revine echipa, care are posesie, pase de gol, încredere în ea. Atunci poți să spui: «Bă, 10 au jucat bine, tu, al 11-lea, ai jucat prost, e o problemă». Atunci da. Dar în momentul de față, mie îmi place de el”, a spus Cristi Pulhac, potrivit VOYO SPORT LIVE.

  • Ricardo padurariu
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Om de bază la FCSB în sezonul 2026/2027

Format la academia celor de la FCSB și trecut sub formă de împrumut pe la Gloria Bistrița și Corvinul Hunedoara, Ricardo Pădurariu s-a impus în primul „11” al bucureștenilor în actuala stagiune. Fundașul stânga, care poate evolua și ca mijlocaș de bandă, a fost titular în toate cele 12 etape disputate până acum în Superliga, acumulând 1.030 de minute pe teren.

În total, în sezonul 2026/2027, tânărul fotbalist a adunat 14 apariții în toate competițiile pentru FCSB, incluzând un meci în preliminariile Conference League cu Auda și o prezență în Cupa României împotriva celor de la FC Argeș. Evoluțiile constante i-au adus și debutul la echipa națională U21 a României pe 6 octombrie 2026, cota sa de piață ajungând în prezent la 700.000 de euro.

Pentru FCSB urmează duelul de pe teren propriu cu Rapid București, programat sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00, în runda a 13-a a Superligii.

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