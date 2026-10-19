Larisa Iordache se alătură echipei PRO TV. Fosta gimnastă va comenta Campionatele Mondiale de la Rotterdam, difuzate pe PRO ARENA și VOYO

Una dintre cele mai cunoscute gimnaste ale României, Larisa Iordache aduce în fața publicului experiența unei cariere de excepție, construită prin muncă, ambiție și numeroase performanțe internaționale. De această dată, va privi competiția dintr-o nouă perspectivă și îi va ajuta pe telespectatori să înțeleagă mai bine ce se întâmplă dincolo de fiecare exercițiu: câtă pregătire se află în spatele unei evoluții, ce presupun elementele tehnice și cât de mult poate conta fiecare detaliu. Experiența Larisei va completa transmisiunile competiției cu explicații și informații din interiorul acestui sport, dar și cu emoția pe care numai cineva care a trăit intensitatea marilor concursuri o poate înțelege cu adevărat.

În perioada 20–25 octombrie, fanii acestui sport vor putea urmări Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică de la Rotterdam, în direct pe PRO ARENA și VOYO, alături de Larisa Iordache, care se alătură echipei PRO TV în rolul de comentator.

Constantin Popovici, invitat la Fața la Joc, azi de la 20:30, pe VOYO SPORT 1

Prin această colaborare, PRO TV continuă să aducă publicului competiții sportive importante și să ofere o perspectivă mai apropiată asupra sportivilor, a performanțelor lor și a poveștilor din spatele rezultatelor.

“Am trăit gimnastica din interior, atât în sala de antrenament, cât și pe podiumul marilor competiții. Știu ce înseamnă emoțiile dinaintea unui concurs, presiunea unui moment important, orele nesfârșite de muncă și, mai ales, dorința unui sportiv de a demonstra că poate. De multe ori, cea mai mare presiune nu vine din exterior, ci chiar din propriile așteptări, din dorința de a fi mai bun, de a-ți depăși limitele și de a transforma anii de pregătire în câteva momente de perfecțiune. De această dată, voi trăi Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică dintr-o perspectivă diferită, cea de comentator. Este o nouă provocare pentru mine, pe care o primesc cu emoție, bucurie și multă responsabilitate”, spune Larisa Iordache.

Campionatele Mondiale de la Rotterdam se desfășoară în perioada 20–25 octombrie și reunesc unii dintre cei mai buni gimnaști ai lumii. Programul include finale pe echipe, la individual compus și pe aparate, fiecare cu provocările și momentele sale decisive. Finala feminină pe echipe va avea o miză suplimentară, fiind puse în joc și trei calificări olimpice.

Programul finalelor Campionatelor Mondiale de Gimnastică Artistică de la Rotterdam:

Marți, 20 octombrie, de la 20:00 – finala masculină pe echipe;

Miercuri, 21 octombrie, de la 20:00 – finala feminină pe echipe, cu trei calificări olimpice puse în joc;

Joi, 22 octombrie, de la 20:30 – finala masculină la individual compus;

Vineri, 23 octombrie, de la 20:30 – finala feminină la individual compus;

Sâmbătă, 24 octombrie, de la 15:00 – finalele masculine la sol, cal cu mânere și inele, respectiv finalele feminine la sărituri și paralele inegale;

Duminică, 25 octombrie, de la 15:00 – finalele masculine la sărituri, paralele și bară fixă, respectiv finalele feminine la bârnă și sol.

Toate momentele importante ale competiției vor putea fi urmărite pe PRO ARENA și VOYO, în perioada 20–25 octombrie.