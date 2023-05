Cele două echipe s-au înfruntat pe Arena Națională, în fața a peste 24 de mii de suporteri, în meciul tur din dubla manșă pentru un loc în Superliga României din sezonul viitor.

Chiar dacă nu a jucat, Ahmed Bani a făcut show după Dinamo - FC Argeș: „Să dea Dumnezeu!”

Ahmed Bani, suspendat pentru manșa tur din barajul pentru promovare/menținere în Superliga, a vorbit după meci și a remarcat faptul că e fericit și că nu s-a gândit niciodată la un asemenea scor pe Arena Națională.

„Dacă credeam în promovare? Bineînțeles. Dacă e rezolvată? Mai este un meci, o să vedem, dar aveam încredere foarte mare în colegi și s-a văzut astăzi pe teren. (n.r. Te gândeai la scorul ăsta?) Niciodată, dar sunt foarte fericit. E incredibil.

Aici ne e locul, aici am vrut să ajungem. Dinamo e o echipă mare și are nevoie Liga 1 de Dinamo. Fără Dinamo, eu zic că nu are aceeași culoare.

Sincer, nu mă gândeam că o să ajungem aici, dar de când a venit Mister și s-au îndreptat lucrurile, eu am avut încredere că vom face o figură frumoasă.

(n.r. poate vă dă Cristi Borcea o primă după seara asta) Să dea Dumnezeu! (n.r. râde)”, a spus Ahmed Bani, după meci.

Dinamo - FC Argeș 6-1

Bena (15'), Larrucea (24'), Pop (28') și Ghezali (41') au dus scorul la 4-0 în prima parte a meciului. În repriza secundă, FC Argeș a dat semne de revenire, grație reușitei lui Zebic (55'), însă Iglesias (56') și Ghezali (62') au făcut setul pentru Dinamo!

Echipele de start

Dinamo: Dujmovic - Moura, Giafer, Bena, Amzăr - Iglesias, Larrucea, Neluț Roșu - Iulian Roșu, Pop, Ghezali

Rezerve: Oncescu, Demici, Țîră, David Irimia, Borcea, Alexandru Irimia, Șerban, Buleică, Florescu

Antrenor: Ovidiu Burcă

FC Argeș: Micle - Tofan, Turda, Zebic, Vianna - Bassong, Njike - Calcan, Koubemba, Jobello - Garita

Rezerve: Micu, Meza Colli, Șerban, Dobrosavlevici, Pîrvu, Moisie, Estevam, Jakolis, Mimto

Antrenor: Bogdan Vintilă