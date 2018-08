Manchester United - Leicester e meciul care a deschis noul sezon din Premier League.

Manchester United a invins-o pe Leicester pe teren propriu, scor 2-1, in prima etapa din noul sezon de Premier League.

Trupa lui Mourinho nu a impresionat, dar si-a indeplinit obiectivul. Pogba a deschis scorul in minutul 3, iar Luke Shaw a facut 2-0 pe final de meci, in minutul 83.

Intrat in teren in repriza a doua, Jamie Vardy a redus din diferenta in prelungirile partidei.

In etapa a doua, Manchester United joaca in deplasare cu Brighton, echipa romanului Florin Andone.

Here we go then... #lcfc's first starting XI of the season ????#MunLei pic.twitter.com/pORX8RS965 — Leicester City (@LCFC) August 10, 2018

A fost o vara agitata pe piata transferurilor in Premier League. Liverpool a facut cele mai multe investitii dupa un sezon incheiat pe locul 4 si o finala de Champions League pierduta cu Real Madrid.

Chelsea a recuperat pe final prin aducerea lui Kepa de la Bilbao pe suma record de 80 de milioane de euro.

Manchester City l-a transferat pe Mahrez de la City, cea mai importanta mutare a campioanei in aceasta vara.

Top transferuri Premier League in aceasta vara

Kepa la Chelsea 80 mil. euro

Mahrez la City 688 mil. euro

Keita la Liverpool 60 mil. euro

Alisson la Liverpool 63 mil. euro

Fred Manchester United 59 mil. euro

Jorginho la Chelsea 57 mil. euro

Fabinho la Liverpool 45 mil. euro

Richarlison la Everton 40 mil. euro

Felipe Anderson la West Ham 38 mil. euro

Yerry Mina la Everton 30 mil. euro

Andre Anguissa la Fulham 30 mil. euro

Lucas TTorreira la Arsenal 30 mil. euro

Mateo Kovavic la Chelsea - imprumut\

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE



Vineri

22:00 Manchester United - Leicester

Sambata

14:30 Newcastle - Tottenham

17:00 Bournemouth - Cardiff

17:00 Fulham - Crystal Palace

17:00 Huddlersfield - Chelsea

17:00 Watford - Brighton

19:30 Wolverhampton - Everton

Duminica

15:30 Liverpool - West Ham

15:30 Southampton - Burnley

18:00 Arsenal - Manchester City

SCHIMBARI DE REGULAMENT IN NOUL SEZON



Noul sezon din fotbalul englezesc vine cu cateva modificari de regulament. Se scot prelungirile din Cupa Ligii, tehnologia isi face loc pe bancile de rezerve, vociferarile antrenorilor vor fi mai putin tolerate, iar tehnologia VAR nu va fi folosita decat la meciurile din cupe, anunta Sky Sports.

Comportamentul antrenorilor

Antrenorii care protesteaza la adresa deciziilor de arbitraj vor fi pedepsiti in functie de numarul de avertismente date de central. La fiecare patru avertismente pe durata unui meci, antrenorul va primi o etapa de suspendare.

Tehnologia pe banca de rezerve

Antrenorilor de va fi permis de acum sa se ajute de tablete sau telefoane pentru a monitoriza jocul si prestatia jucatorilor.

Tehnologia VAR

Tehnologia video nu va fi folosita in urmatorul sezon de Premier League. Singurele meciuri la care fotbalul englezesc va beneficia de VAR vor fi cele din FA Cup si Cupa Ligii, dar doar pe stadioanele omologate pentru Premier League.

Fara prelungiri in Cupa Ligii

Meciurile din Cupa Ligii nu vor mai avea prelungiri. In caz de egalitate, se trece direct la executarea loviturilor de la 11 metri.